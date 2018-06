Zweimal Heimrecht genießen am Sonntag, 30. November, die Faustballmannschaften des VfB Friedrichshafen: Die Verbandsligaherren wollen ihren Sturmlauf in Richtung Tabellenspitze fortsetzen. Für die Damen heißt es im Anschluss dann, sich mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte zu schieben.

Drei Spiele stehen für den VfB um Kapitän Fabian Schmidt am vierten Spieltag der Verbandsliga auf dem Programm. In der Sporthalle des Berufsschulzentrums empfangen die Seehasen die Teams aus Hohenklingen, Kleinvillars und Westerstetten. Hohen Besuch erwarten die Häfler dabei in der ersten Partie.

Ex-Nationalspieler im Kader

Mit Michael Krauß steht ein ehemaliger Nationalspieler in Reihen des TV Hohenklingen. Nach dem Ende der Bundesligakarriere ist der Angreifer zu seinem Heimatverein zurückgekehrt.

Das jüngste Team der Liga hat sich, mit ihm als Führungsspieler, zum Geheimfavoriten auf den Staffelsieg gemausert. Der TSV Kleinvillars hingegen ist ein alter Bekannter. Die Nordschwarzwälder spielen bislang eine sehr ausgeglichene Saison. In der Vergangenheit hatte meist der VfB die Nase vorn. Den Gegner zeichnet eine hohe Einsatzbereitschaft aus, womit beim Nachbarn aus Hohenklingen ein Unentschieden erkämpft wurde. Der abschließende Tagesgegner ist der TSV Westerstetten. Im Hinspiel teilten sich beide Teams die Punkte. Auf heimischem Parkett soll diesmal jedoch die volle Punktzahl auf das Konto des VfB gehen. Spielbeginn bei den Herren ist am kommenden Sonntag um 10 Uhr.

Aufsteiger gastiert am See

Ab 14 Uhr gehört die Halle dann den Damen. Die Häflerinnen empfangen am dritten Spieltag der Regionalliga die Aufsteiger aus Zainen-Maisenbach und Stammheim. Ein Blick auf die Tabelle zeigt das Dilemma des VfB-Teams. Mit einem Sieg und drei Unentschieden steht man derzeit nur auf dem sechsten Platz. Damit sich das ändert, soll am Sonntag endlich der zweite Saisonsieg eingefahren werden.

Vor allem gegen den noch sieglosen TV Zainen-Maisenbach rechnet sich das VfB-Team gute Chancen aus. Aber auch dem TV Stammheim haben die Häflerinnen in der Vergangenheit bereits erfolgreich die Stirn geboten. Spielbeginn ist hier am kommenden Sonntag um 14 Uhr.