VfB-Faustballer wahren die weiße Weste

Die Bodenseesporthalle ist auch beim zweiten Spieltag der Faustball-Landesliga Süd für die Gegner eine unbezwingbare Festung gewesen. Nur einen Satz hat die zweite Mannschaft des VfB Friedrichshafen am Sonntag gegen Lindau, Allmendingen und Bad Saulgau abgegeben und ist durch die drei Siege an die Tabellenspitze gesprungen. Auch in der Verbandsliga gab es für den VfB wichtige Punkte.

Bis zu den drei Siegen am Landesliga-Heimspieltag war es für den VfB II laut Mittgeilung jedoch ein hartes Stück Arbeit. Zum Auftakt stand das Bodenseederby gegen den TSV Lindau auf dem Programm. Die Häfler verspielten im ersten Satz einen 7:0-Vorsprung, hielten den Lokalrivalen aber auf Distanz und sicherten sich so schlussendlich einen 3:0 (12:10/11:9/11:8)-Sieg.

Im zweiten Spiel musste das VfB-Team dann einen Satzverlust hinnehmen, besann sich aber rechtzeitig auf die eigenen Stärken und fuhr mit 3:1 (11:5/7:11/11:2/11:4) den zweiten Tagessieg ein.

Richtig spannend machten es die Seehasen im letzten Spiel des Tages gegen Bad Saulgau. Obwohl die Gäste ab Mitte des zweiten Satzes verletzungsbedingt nur noch zu viert weiterspielen konnten, setzten sich die Hausherren nicht entscheidend ab. Mit einigen Fehlern in Serie brachte der VfB den Kontrahenten sogar immer wieder zurück ins Spiel. Was jedoch ohne Folgen blieb – am Ende erkämpften sich die Häfler einen weiteren 3:0 (11:6/11:8/11:9)-Sieg. Damit sind die Friedrichshafener als einziges Team noch ohne Punktverlust und stehen nun an der Tabellenspitze der Landesliga Süd.

Für den VfB Friedrichshafen II im Einsatz waren Reiner Müller, Constantin Alle, Thomas Schmid, Marc Gerhardt, Kevin Böhm, Hendrick Besserer und André Meier.

In Gärtringen kämpfte das Verbandsligateam des VfB um weitere Punkte für den Klassenerhalt. Gleich zu Beginn ging es gegen den Aufstiegskandidaten NLV Vaihingen. Anders als im Hinspiel forderten die Häfler diesmal den Favoriten. Nach hartem Kampf musste sich Friedrichshafen dem NLV aber dennoch mit 1:3 (14:15/4:11/11:9/11:13) geschlagen geben.

Das Augenmerk der Seehasen lag laut Mitteilung ohnehin auf der Partie gegen Gastgeber TSV Gärtringen II. Und hier gab sich der VfB keine Blöße und erspielte sich mit dem 3:0 (11:2/11:3/11:7) wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Im Einsatz waren Michael Pieper, Mario Müller, David Ressel, Tobias Paul und Fabian Schmidt-Redlin.