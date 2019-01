VfB-Faustballer verpassen den Klassenerhalt

Die letzte Chance, eine verkorkste Saison noch zu retten, ist vertan. Wobei die Ausgangslage beim Faustball-Regionalligaspieltag in der Sporthalle des Berufsschulzentrums Biberach am Wochenende alles andere als einfach zu bewältigen war. Der VfB Friedrichshafen muss die Spiele gegen die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf, den Teams Schwieberdingen und Stammheim II, gewinnen und gegen Gastgeber Biberach auf einen Punktgewinn hoffen.

Der Start in die Auftaktpartie gegen den TSV Schwieberdingen machte Hoffnung. Hochkonzentriert zogen die Häfler ihr Spiel auf und sicherten sich den ersten Durchgang.

Doch wie so oft in der laufenden Spielzeit konnte der VfB das Niveau nicht halten. Vor allem mit kurz ins Halbfeld gespielten Bällen knackte Schwieberdingen die Häfler Defensive. Dazu kamen Abstimmungsprobleme und zu wenig Druck in der Offensive. So hatte Schwieberdingen leichtes Spiel, der VfB muss am Ende eine 1:3 (11:7/2:11/7:11/3:11)-Niederlage hinnehmen.

Nun sollte gegen den TV Stammheim II der Bock umgestoßen werden. Das Team aus der Landeshauptstadt trat mit dem lange verletzten Hauptangreifer der Bundesligamannschaft an. Doch war dessen Einsatz nicht spielentscheidend. Dabei schien die Taktik, den Stammheimer Angreifer durch direktes Anspielen aus dem Spiel zu nehmen, erfolgversprechend. Denn dem Zweitangreifer des TVS fehlte die Durchschlagskraft und Erfahrung seines Mannschaftskollegen. Aber die sonst so sichere VfB-Defensive wackelte. Aus schlecht angenommenen Bällen resultierten harmlose Angriffe. Stammheim wiederum nutzte seine Chancen und punktete mit dem zweiten Angriff. Selbst personelle Wechsel brachten keine Besserung. Am Ende stand eine klare 0:3 (9:11/4:11/6:11)-Niederlage zu Buche. Damit war der Abstieg besiegelt, zumal sich Stammheim auch gegen Gastgeber Biberach schadlos hält.

Um wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis ging es danach im Lokalderby gegen Biberach. Doch erwies sich die Brechstange als das falsche Mittel. Vor allem die Eigenfehler der Häfler entschieden die ersten beiden Sätze. Im dritten Durchgang lief es dann auf einmal. Bis in die Verlängerung agierte der VfB auf Augenhöhe. Lediglich in den entscheidenden Augenblicken versagten die Nerven. Unerklärliche individuelle Patzer besiegelten letztlich die zweite 0:3 (5:11/4:11/11:13)-Niederlage des Tages.

Damit rutschte der VfB Friedrichshafen vor dem Saisonfinale ans Tabellenende und muss nun im nächsten Jahr in der Faustball-Verbandsliga einen Neuanfang starten.