Der VfB Friedrichshafen kämpft in der Faustball-Regionalliga ums sportliche Überleben. Am Sonntag, 20. Januar, stehen in der Biberacher Mali-Sporthalle drei richtungsweisende Partien auf dem Programm. Eine weitere Nullnummer können sich die Häfler diesmal nicht leisten, wie es in der Vereinsvorschau heißt. Denn am fünften Spieltag der Regionalliga könnte bereits eine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen.

In Biberach treffen mit Friedrichshafen, Stammheim und Schwieberdingen die drei Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel aufeinander. Geht der VfB Friedrichshafen hier als Sieger vom Platz, darf das Team vom Bodensee weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Für den Tabellensiebten geht es um alles oder nichts.

Doch macht ein Blick auf die Vorrundenspiele Hoffnung. Gegen Auftaktgegner TSV Schwieberdingen gab es ein Unentschieden, gegen den Tabellenletzten TV Stammheim II fuhr man den bislang einzigen Saisonsieg ein. Auch gegen Gastgeber TG Biberach war der VfB im Hinspiel, trotz einer 0:3-Niederlage, nicht chancenlos. Am Sonntag heißt es Farbe bekennen, noch haben es die Häfler selbst in der Hand. Spielbeginn in Biberach ist um 10 Uhr.