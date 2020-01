VfB-Faustballer holen wichtige Punkte für den Klassenerhalt

Die Faustballer des VfB Friedrichshafen haben am vorletzten Spieltag der Landesliga in Allmendingen Moral bewiesen. Nach der Niederlage im Auftaktmatch kämpften sich die Häfler zurück in die Erfolgsspur und punkteten gegen die direkte Konkurrenz.

Nach der Nullnummer in der Vorwoche wollten die Häfler in Allmendingen unbedingt punkten. Doch gegen Gastgeber TVS Allmendingen gab es aufgrund unötiger individueller Fehler eine schmerzhafte 0:3-Niederlage (9:11/9:11/5:11). Ein schwerer Schlag für das angeknackste Selbstbewusstsein der Häfler. Nun mussten gegen Tabellennachbar TV Heuchlingen die Punkte eingefahren werden.

Dafür wurde die Mannschaft auf drei Positionen umgestellt, was sich auch auszahlte. So klar der erste Satz an die Häfler ging, so umkämpft war im Anschluss der zweite Durchgang. Bis zum letztmöglichen Ball der Verlängerung rangen beide Teams verbissen um den Satzgewinn. Diesmal hatte der VfB das Glück auf seiner Seite. Heuchlingen konnte vier Satzbälle nicht nutzen und so war zumindest das Unentschieden schon einmal sicher. Im dritten Satz erwischten die Häfler einen Traumstart, der Sieg schien nur noch Formsache zu sein. Aber die Häfler verspielten die Fünf-Punkte-Führung und erst eine klare Ansage in der Auszeit brachte sie zurück in die Spur. Gleich der nächste Service brachte die erneute Führung, die der VfB bis zum Schluss nicht wieder hergab. Mit dem 3:0-Sieg (11:7/15:14/11:8) vergrößern die Häfler den Abstand zur Abstiegszone und liegen nun auf Rang sechs.