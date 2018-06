VfB-Faustballer fahren ersten Saisonsieg ein

Hoffnungsschimmer für die Regionalliga-Faustballer des VfB Friedrichshafen. Nach einer punktlosen Hinrunde haben die Häfler zum Rückrundenauftakt im Zeppelin-Stadion den ersten Saisonsieg geholt. Erstmals in Vollbesetzung angetreten, überzeugte das Team laut Vereinsbericht mit Leidenschaft und Kampfgeist.

Am Sonntagmorgen ging es für den VfB gegen Westerstetten, Heuchlingen und Illertissen bereits um das sportliche Überleben. Zum Auftakt war der aktuelle Tabellendritten aus Westerstetten der Gegner. Das Team aus dem Alb-Donua-Kreis spielt bislang eine überragende Saison. Zwar konnte Friedrichshafen immer wieder mit spektakulären Aktionen glänzen. In der Summe war Westerstetten jedoch das bessere Team, am Ende gab es für den VfB eine 0:3-Niederlage (3:11/6:11/7:11).

Ganz anders agierten die Häfler im zweiten Spiel gegen den TV Heuchlingen. Die auf zwei Positionen veränderte VfB-Mannschaft bot dem ehemaligen Zweitligisten Paroli und so entwickelte sich eine heiße Partie. Beide Mannschaften verlangten sich gegenseitig alles ab. nur mit Mühe konnte der Gast die ersten beiden Sätze für sich entscheiden.

Der VfB änderte nun das Konzept am Service und feierte im dritten Satz ein grandioses Comeback. Mit seinen Sprungangaben nahm David Ressel die Heuchlinger Angreifer aufs Korn. Mit Erfolg: Das Team aus dem Ostalbkreis fand keine Mittel gegen die Häfler Offensive. die Häfler verkürzten auf 1:2 nach Sätzen. Der vierte und entscheidende Durchgang verlief hochdramatisch. Mit dem Publikum im Rücken hielt der VfB Friedrichshafen bis zum 9:9 dagegen. Es folgte die Entscheidung. Einen mit Mühe über die Leine geretteten Ball setzte der Heuchlinger Angreifer direkt an der aufgerückten Abwehr vorbei ins Feld des VfB. Heuchlingen brannte nun auf den Punktgewinn. Ressels Sprungangabe wurde mit viel Glück entschärft, gegen den darauf folgenden Angriff war die Häfler Defensive machtlos. Trotz Applaus von den Rängen musste der VfB eine 1:3 (9:11/13:15/11:5/9:11) Niederlage einstecken.

„Jetzt erst Recht“ – so lautete die Ansage des VfB in der letzten Partie gegen die Sportfreunde aus Illertissen. Der völlig ausgepumpte Zöller blieb auf der Bank, Tobias Paul übernahm den Hauptangriff – und lieferte eine starke Vorstellung ab.

Auf einmal klappte es wie am Schnürchen, Paul zerlegte die Defensive der Gäste in ihre Einzelteile. Den wie entfesselt aufspielenden Häflern hatte Illertissen nichts entgegenzusetzen. Mit einem klaren 3:0 (11:7/11:5/11:4) geht der VfB erstmals in dieser Spielzeit als Sieger vom Platz und verschafft sich damit Selbstvertrauen im Kampf um den Klassenerhalt.