VfB-Faustballer erleben einen schwarzen Sonntag

Einen gebrauchten Spieltag haben die Faustballer des VfB Friedrichshafen in Ötisheim erlebt. Ohne Punkte und mit nur drei gewonnenen Sätzen mussten die Seehasen am Sonntagabend die Heimreise antreten. Dabei wäre in der Verbandsliga mehr drin gewesen.

Für beide Teams des VfB ging es gegen den Ligafavoriten TV Ochsenbach und den Gastgeber TSV Ötisheim. Zwei schwere Aufgaben, die für die erste Mannschaft der Friedrichshafener jedoch durchaus machbar erschienen. Schließlich reisten die Häfler als ungeschlagener Tabellenführer an. Dementsprechend motiviert startete der VfB gegen Ötisheim und erwischte einen Traumstart. Im Schnelldurchlauf absolvierten die Seehasen den ersten Satz, ließen dem Gegner kaum Gelegenheit zum Durchschnaufen. Danach jedoch kam der VfB-Express ins Stocken und die Hausherren rissen das Spiel mehr und mehr an sich. Die Leichtigkeit des ersten Satzes war verflogen und am Ende verlor der VfB mit 1:3 (11:5, 3:11, 6:11, 7:11).

Das gleiche Bild bot sich gegen den TV Ochsenbach. Nach starkem Start und Gewinn des ersten Satzes verloren die Häfler den Faden und so ging auch dieses Spiel mit 1:3 (11:8, 3:11, 6:11, 4:11) verloren. Durch die Niederlagen rutschte Friedrichshafen in der Verbandsliga auf Rang drei ab.

Die zweite Mannschaft der Häfler hatte es gegen Kontrahenten dieses Kalibers schwer. Erstmals in der Aufstiegsformation startete die VfB-Reserve gegen Ochsenbach. Obwohl der Gegner seinen Hauptangreifer schonte, bekamen die Seehasen keinen Zugriff auf die Partie und verloren mit 0:3 (4:11, 6:11, 2:11). Wesentlich besser lief es gegen die Gastgeber. Nach verschlafenem erstem Satz übernahm der Aufsteiger die Initiative und bot Ötisheim die Stirn. Satz Nummer zwei ging nach Verlängerung an die Häfler. Mehr ließ der Gastgeber jedoch nicht zu. Obwohl die Seehasen verbissen um jeden Punkt kämpften, verloren sie mit 1:3 (4:11, 13:11, 7:11, 7:11). Der VfB II ist Letzter, am Sonntag, 27. November, steht der Heimspieltag an.