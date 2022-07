VfB-Faustballer erfüllen ihre Mission

Mit einem starken Auftritt beim Saisonfinale in Vaihingen/Enz haben sich die Faustballer des VfB Friedrichshafen den Klassenerhalt in der Verbandsliga gesichert. Damit endet für den Aufsteiger laut Mitteilung eine turbulente Feldsaison auf dem fünften Schlussrang. Am letzten Spieltag präsentierte sich der VfB Friedrichshafen wieder in der Form, die sie zu Saisonbeginn bis an die Tabellenspitze geführt hatte.

Zum Auftakt erwischten die Häfler gegen Schlusslicht TV Heuchlingen einen Traumstart und sicherten sich im Schnelldurchgang den ersten Satz. Dann kam Heuchlingen besser ins Spiel und stemmte sich mit aller Macht gegen den drohenden Abstieg. Zweimal mussten die Häfler in die Satzverlängerung, bevor der 3:0-Sieg (11:5/12:10/12:10) und damit der Klassenerhalt feststand.

Zum Saisonabschluss lieferte sich der VfB dann noch ein heißes Duell mit Gastgeber TV Vaihingen/Enz. Ohne den Druck, gewinnen zu müssen, boten beide Mannschaften den Zuschauern „Faustballsport vom Feinsten“, wie der VfB mitteilte. Am Ende trennten sich die Teams leistungsgerecht 2:2 (8:11/11:8/13:11/6:11). Für den VfB Friedrichshafen spielten: Michael Pieper, Mario Müller, David Ressel, Tobias Paul und Fabian Schmidt-Redlin.

Ohne Punktgewinn blieb dagegen das Landesligateam des VfB Friedrichshafen beim Saisonfinale in Heuchlingen. Nach dem sicheren Klassenerhalt in der Vorwoche war das ersatzgeschwächte Team gegen die Kontrahenten aus dem oberen Tabellendrittel nahezu chancenlos. Sowohl gegen Lindau (4:11/8:11/11:13) als auch gegen Allmendingen (5:11/6:11/4:11) mussten sich die Häfler klar mit 0:3 geschlagen geben.

Eine starke Leistung lieferten die Seehasen in der abschließenden Partie gegen Gastgeber TV Heuchlingen ab. Bis zum Ende boten die Häfler den Hausherren Paroli, mussten sich aber am Ende mit 1:3 (8:11/9:11/11:8/10:12) geschlagen geben.

Für den VfB Friedrichshafen II spielten: Jürgen Specker, Reiner Müller, Constantin Alle, Mike Küchenhoff und Florian Falke.