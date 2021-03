VfB-Fan holt alte Volleyball-Arena in neue Halle – Wie es zu dem Kuriosum kam

Sonntag startet das Halbfinale: Anders als in den Vorjahren wird in der Volleyball-Bundesliga in dieser Saison auch das Play-off-Halbfinale im Modus „Best of Three“ gespielt. Der VfB Friedrichshafen trifft in der Vorschlussrunde auf die SVG Lüneburg. Los geht es für den VfB am Sonntag (18 Uhr, Zeppelin Cat Halle A1, sporttotal.tv) mit einem Heimspiel.

Wie im Viertelfinale benötigt eine Mannschaft in dieser Saison auch im Halbfinale zwei Siege, um ins Play-off-Finale einzuziehen. Den ersten Schritt Richtung Finale – das dann im normalen Modus „Best of Five“ ausgetragen wird – wollen die Friedrichshafener am Sonntag in eigener Halle machen. Im Viertelfinale hatte die schlechter platzierte Mannschaft zunächst ein Heimspiel, ehe die besser platzierte Mannschaft nach der Hauptrunde zu Hause ran durfte. Der VfB hatte bei den Bisons Bühl überraschend mit 2:3 verloren, zu Hause aber durch ein 3:0 am vergangenen Samstag sowie dem 3:1 am Sonntag das Aus abgewendet.

Gegen Lüneburg hatte Friedrichshafen auch 2018/19 im Play-off-Halbfinale gespielt – und damals glatt mit 3:0 gewonnen. Die Hauptrunde in der aktuellen Saison haben die Norddeutschen auf Rang fünf beendet und im Viertelfinale Herrsching zweimal im Tiebreak besiegt. (tk)