VfB fährt zum Spitzenspiel nach Unterhaching

Am Sonntag (26. Januar, 16 Uhr) kommt es im Südderby zwischen dem VfB Friedrichshafen und Generali Haching zum Spitzenspiel. Es ist die Begegnung zwischen dem Tabellenersten und Tabellenzweiten der Bundesliga und Friedrichshafen will die Tabellenführung ausbauen. Dabei werden die Häfler von den Bluebears, dem Fanklub des VfB Friedrichshafen, begleitet.

Es ist schon eine lieb gewonnene Gewohnheit: Am Sonntag unterstützen die Bluebears, der Fanklub des VfB Friedrichshafen, ihre Mannschaft beim Spitzenspiel gegen Generali Haching. Dann heißt es Trommeln, Fahnen schwenken und die Stimme ölen – und die eigene Mannschaft lautstark anfeuern. Denn die Begegnung wird beileibe keine einfache Aufgabe. Beide Mannschaften haben in der laufenden Saison nur zwei Niederlagen hinnehmen müssen – Friedrichshafen allerdings hat das bessere Punkteverhältnis und führt die Tabelle an.

„Das ist eine Momentaufnahme“, sagt VfB-Trainer Stelian Moculescu. „Dennoch ist es die Position, die wir bis Ende der Hauptrunde halten wollen, um eine optimale Ausgangssituation für die Play-offs zu haben.“ Das bedeutet, dass der VfB die gegen Bühl gezeigte Leistung ausbauen und dabei vor allem die Eigenfehler reduzieren muss. Dann können die Häfler mit ihrem Aufschlag Druck auf Haching erzeugen und so einen Spielaufbau von Haching unterbinden. Gleichzeitig soll der Annahmeriegel des VfB stabil stehen, damit Zuspieler Nikola Jovovic ein variables Angriffsspiel aufziehen kann. „Wir müssen schnell spielen“, sagt Moculescu. „Und uns vor allem auf viele verschiedene Spieler einstellen, da Haching auf der Außen-Annahmeposition oft wechselt.“

Haching will sich allerdings nicht kampflos geschlagen geben: „Wir wissen, dass wir den VfB bezwingen können“, weiß Generali-Coach Mihai Paduretu und bezieht sich dabei auf das Hinspiel in Friedrichshafen, als der VfB knapp mit 2:3 unterlag. „Wir haben gesagt, dass wir Meister werden wollen. Dann muss man jeden Gegner schlagen können. Auch wenn diese Partie nicht meisterschaftsentscheidend ist, wollen wir sie gewinnen“, so Paduretu weiter. „Wir kennen den VfB aus so vielen Partien, da gibt’s keine großen Geheimnisse mehr. Wenn alle Rädchen ineinander greifen, haben wir eine Siegchance.“

Diese Chance wollen die Bluebears so gut es geht verhindern. In guter Erinnerung ist dabei die vergangene Saison, als Friedrichshafen im Halbfinale mit grandioser Unterstützung der Fans Haching in seine Schranken verwies und so ins Meisterschaftsfinale einzog. „Das war eine tolle Sache“, erinnert sich VfB-Kapitän Max Günthör. „Klar können wir jeden gebrauchen, der uns anfeuert. Wir freuen uns sehr auf Sonntag.“ (gek)