VfB fährt ersatzgeschwächt nach Balingen

Zum elften Spieltag der Fußball-Landesliga muss der VfB Friedrichshafen am Sonntag, 28. Oktober, zur TSG Balingen II reisen. Im Vorfeld der Partie ab 15 Uhr gegen die U23 des Regionalligisten hat VfB-Spielertrainer Daniel Di Leo mit einem ausgedünnten Kader zu kämpfen. Mehrere Stammspieler sind derzeit verletzt oder können berufsbedingt am Wochenende nicht oder nur eingeschränkt antreten.

Vor allem Harun Toprak, der beim Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen Dotternhausen drei der vier Treffer markierte, dürften die Häfler schmerzlich vermissen. Der torgefährliche VfB-Spieler ist am Donnerstag auf beruflichen Gründen für zwei Wochen verreist. Zusätzlich muss Daniel Di Leo auf Heiko Holzbaur verzichten, der sich gegenwärtig mit einem grippalen Infekt herumschlägt. Innenverteidiger Misel Saric mit Verdacht auf einen Riss in der Achillessehne wird ebenfalls in Balingen nicht am Start sein. Und Michael Metzler, eigentlich ebenso in der VfB-Abwehrreihe gesetzt, hat gerade ein dick angelaufenes Sprunggelenk. „Da wackelt meine Viererkette doch ganz schön“, so Daniel Di Leo, der kurzfristig das Spiel um eine Stunde nach hinten verlegen. Der Grund: Sein Offensivkollege Sascha Hohmann muss am Sonntag bis zur Mittagszeit arbeiten und

Zudem weiß der VfB-Spielertrainer nicht, ob und wie sich die TSG-Zweite personell von oben verstärken wird, zumal die Regionalligamannschaft bereits am Samstag spielt. „Es kann immer der eine oder andere dazukommen“, vermutet Di Leo, der das Training während der Woche auf den Kunstrasenplatz im VfB-Stadion verlegt hat. „Die U23 durfte in den vergangenen Jahren so gut wie nie auf dem Hauptplatz gegen uns spielen“, weiß er. Der Spielercoach hofft, „mehr als einen Punkt“ von der Alb entführen und an die beiden Zu-Null-Siege aus der Vorsaison anzuknüpfen zu können.