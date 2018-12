Am dritten Adventswochenende ist die erste Badmintonmannschaft des VfB Friedrichshafen beim Tabellenführer TuS Metzingen 2 und dem dritten TuS-Team angetreten. Das Minimalziel von einem Sieg und zwei wichtigen Punkten konnten VfB-Kapitän Manuel Wild und sein Team am Ende des Spieltags erreichen und beenden die Hinrunde in der Württembergliga auf Tabellenplatz fünf.

TuS Metzingen 3 - VfB 1 3:5

Torsten Kamp blieb diesmal angeschlagen daheim, womit Ronald Schreiber zum Schläger greifen musste. Im ersten Herrendoppel gab es fürs VfB-Duo Wild/Schreiber eine knappe Zweisatzniederlage. Das VfB-Duo Reuter/Ninno glich, nach einem intensiven Dreisatzmatch, gegen Grimm/Bartsch aus. Maximilian Hofmann und Jan Boyde brachten den VfB anschließend, nach einem relativ ungefährdetem 21:17/21:9-Erfolg über die Metzinger Paarung Glotzbach/Mack in Führung. Manuel Wild haderte in seinem anschließendem ersten Herreneinzel oft mit seinem Angriffsspiel und war insgesamt mit der Leistung im Match nicht zufrieden. Steffen Heldmaier bezwang ihn in drei Sätzen. Das Dameneinzel von Annika Reuter ging souverän in zwei Sätzen an den VfB. Und auch Jan Boyde spielte seine Dominanz im dritten Herreneinzel gegen Raphael Mack mit 21:12 und 21:4 aus. Die Häfler Mixedpaarung Ninno/Schreiber benötigte damit noch einen Satz zum Warm-Werden, konnte die Partie zu ihren Gunsten drehen und damit den wichtigen, siegbringenden fünften Spielpunkt einfahren. Das zweite Herreneinzel ging an Metzingen, womit der 3:5-Endstand für den VfB besiegelt war.

TuS Metzingen 2 - VfB 1 7:1

Metzingen 2 hatte zuvor Altshausen im direkten Aufeinandertreffen mit 5:3 bezwungen und somit vom ersten Tabellenplatz verdrängt. Das erste VfB-Herrendoppel Wild/Schreiber hatte abermals das Nachsehen und fand noch nicht zu seiner gewohnten Spielstärke. Auch die VfB-Mädels mussten in ihrem Doppel Federn und den Metzingerinnen mit 21:18 und 21:19 den Vortritt lassen. Als dann auch das zweite Häfler Herrendoppel eine Dreisatzniederlage einstecken musste, gab es ratlose Gesichter in den Reihen der Gäste. In den beiden anstehenden Einzelpartien zeigten die Metzinger ihre Dominanz und bezwangen beide VfB-Spieler relativ deutlich in zwei Gewinnsätzen. Sowohl das Mixed als auch das zweite Herreneinzel ging an Metzingen. Jan Boyde konnte eine haushohe Niederlage noch leicht abwenden und besiegte Bastian Löffler mit 21:10 und 21:11. Somit ging die Partie mit 1:7 am Ende für die Häfler verloren.