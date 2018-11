In Pliezhausen sind die Landesmeisterschaft Baden-Nord und Württemberg der U13/U14-Degenfechter ausgetragen worden. 24 Teilnehmer aus den Verbänden Baden-Nord und Württemberg, darunter Vertreter der Leistungszentren Heidenheim und Tauberbischofsheim, kämpften um Punkte. Vom VfB Friedrichshafen waren Dario Knör und Nico Miller in der Altersklasse U13 am Start. Laut Vereinsbericht starteten beide etwas verhalten in ihre Vorrunden.

Während Nico nur ein Gefecht für sich entschied, konnte Dario drei Siege verbuchen. Beide hatten sich somit für die anschließende Direktausscheidung qualifiziert. Hier musste Nico Miller nach einer deutlichen Niederlage gegen den Reutlinger Nico Geckeler bereits seine Waffentasche packen. Er belegt Rang 21 bei seinen ersten Landesmeisterschaften.

Besser lief es für Dario Knör. Mit zwei deutlichen Siegen gegen Nick Ritter (TSV Pliezhausen) und Phillip Neumann (TG Schwenningen) marschierte er mit großen Schritten Richtung Viertelfinale. Im Gefecht um den direkten Einzug unter die Top Acht traf er auf Tim Jurtschak vom Heidenheimer SB, der ihn mit 10:4 Treffern in den Hoffnungslauf schickte. Unbeirrt von der Niederlage folgte für den Häfler ein ungefährdeter 10: 5-Sieg gegen Leon Weber (FC Hardtheim- Höpfingen), ehe er im Viertelfinale erneut auf Tim Turtschak traf. Trotz intensiver Betreuung durch seinen Trainer Jan Zechel fand er gegen den späteren Sieger kein Rezept und unterlag mit 3:10. Mit dem achten Endrang holte sich Dario Knör dennoch wichtige Punkte für die Qualifikation zur deutschen Jugendmeisterschaft im Mai 2019 in Heidenheim.