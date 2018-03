Von der dritten Liga bis zur B-Klasse sind am Wochenende die aktiven Volleyballteams des VfB Friedrichshafen gefordert. Das teilt die VfB-Abteilung mit.

In der Häfler ZF Arena gehen am Samstag zur „Prime Time“ um 19.30 Uhr die Herren 2 des VfB Friedrichshafen ans Netz. Zu Gast im vorletzten Heimspiel ist der Drittplatzierte TSV G.A. Stuttgart. VfB-Mannschaftssprecher und Mittelblocker Fabian Feiri erwartet ein schweres Spiel: „Schließlich steht Stuttgart nicht umsonst so hoch oben“.

Die 0:3-Hinspielniederlage im Hinterkopf, wollen sich die Häfler nicht von den guten Aufschlagspielern aus der Landeshauptstadt einschüchtern lassen, sondern ihren Heimvorteil in der geräumigen Arena nutzen. Auch das Fehlen von Angreifer Niklas Stooß, der als Beachtrainer im Einsatz ist, macht den Hausherren keine Angst. „Da muss man Lösungen finden“, sagt Feiri und berichtet von intensivem Training in der Fasnetswoche – ohne jedoch zu verraten, welche taktischen Finessen Spielertrainer Jovan Markovic für das vorletzte Heimspiel ausbaldowert hat. Auch wenn es für beide Mannschaften um nicht mehr viel geht – Stuttgarts direkter Wiederaufstieg ist genauso unwahrscheinlich wie der Abstieg des VfB-Teams – dürfen die Zuschauer in der ZF-Arena ein spannendes Spiel erwarten.

Auf die Damen 1 wartet am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) beim SSV Ulm keine leichte Aufgabe – liegt doch Ulm schließlich unangefochten auf Platz eins der Landesligatabelle. Und der VfB ist gerade eben erst aus dem Keller herausgestiegen. Agron Jakupi ist dennoch zuversichtlich, dass ein Sieg möglich ist. „Es wäre eine dicke Überraschung, aber ich glaube daran“, sagt der VfB-Trainer, der sein Team unter anderem mit einer Videoanalyse auf den Gegner vorbereitet hat.

Außer VfB-Diagonalangreiferin Verena Köppe sind alle Spielerinnen an Bord. Für sie soll Lucie Littmann aus der zweiten Mannschaft aufrücken. Zudem sind in Ulm dabei: Lea Nieleck, Katharina Grewe, Jessica Beales, Leonie Matousek, Milica Ilic, Anna Vaulin, Annika Rueff und Libera Nadja Augst. Als Co-Trainerin fungiert Simone Süther.

Die Herren 5, derzeit auf Platz zwei in der B-Klasse, werden am Samstag vom Tabellenletzten TSG Bad Wurzach erwartet (15 Uhr). Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Paolo Cipollone am vorletzten Spieltag Tabellenrang zwei festigen. Das sollte klappen, auch wenn Robin Lerner, Julian Rauch, Julian Huhn, Iljia Ilic, Moritz Hauke, Jeremy Rzepka, Tim Singer und Martin Bratoi allesamt Jahrgang 2003 sind.

In der B-Klasse sind am Sonntag gleich drei Damenteams des VfB im Einsatz. Bereits um 9 Uhr morgens starten die Damen 3 in der Z- Arena (Halle 4) gegen den TV Markdorf. Um 11 Uhr beginnt in Halle 4 der Spieltag der Damen 4. Sie spielen zunächst gegen TV Kressbronn 2, im zweiten Spiel heißt der Gegner SV Gebrazhofen. Ab 16 Uhr gehört die Halle 4 den Damen 2. Sie treten gegen den TV Bermatingen an, danach empfangen sie den SV Horgenzell 2.