Das Badminton-Team des VfB Friedrichshafen hat zum Auftakt der Regionalliga-Saison am Samstagnachmittag in der Halle in der Teuringer Straße einen Traumstart hingelegt. Das junge Häfler Team, das gerade erst aus der Baden-Württemberg-Liga aufgestiegen ist, schickte die TSG 1885 Augsburg mit 7:1 nach Hause. Ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Doch zu Beginn lief nicht alles ganz so glatt.

Von unserem Redakteur Marc-Philipe Schmidt

Es herrschte fast eine familiäre Atmosphäre in der VfB-Halle. Rund 30 Zuschauer waren es vielleicht, die sich das erste Spiel der Häfler in der Regionalliga nicht entgehen lassen wollten. Immerhin: mehr als bei jedem Spiel in der vergangenen Saison. Und auch die Gäste hatten eine Schlachtenbummlerin im Gepäck. Die trötete alle paar Minuten und strickte ansonsten munter vor sich hin – mutmaßlich an einem Pullover. Den braucht sie wohl auch. Es soll ja recht kühl sein im Keller der Liga.

Beim Ausrollen der beiden Spielfelder in der VfB-Halle herrschte zuvor bei manchem kurzzeitig Verwunderung: Es fehlte ein Stück eines Spielfelds. „Jemand hat ein Teil davon abgeschnitten“, erklärte Friedrichshafens Nummer Eins, Wolf-Dieter „Woody“ Baier. Die blauen Gummimatten lagerten längere Zeit in einer anderen Halle, vermutlich hat sich dort irgendwer ein Stück davon mit nach Hause genommen – die Matten eignen sich, da rutschfest, abwaschbar und abfedernd, schließlich ziemlich gut als Küchenvorleger. Improvisationskunst war gefragt. Kurzerhand klebte man ein anderes Stück dran. Es war angerichtet.

Im ersten Herren-Doppel mussten Wolf-Dieter Baier und Tobias Arenz gegen das Augsburger Duo Daniel Knoll/Robin Fiedler antreten. Eine klare Sache für die Häfler, die das Spiel in zwei Sätzen 21:13 und 21:15 nach Hause schaukelten. Auch das zweite Herrendoppel ging an die Formation des VfB: Björn Hagemeister und Frederic Lucyga konnten sich nach einem hartem Fight 2:1 gegen Dittl/Ruhnau durchsetzen. Die bayerischen Damen Heike Hamm und Cornelia Meisterhans sorgten gegen das VfB-Damen-Doppel für den Anschlusspunkt für Augsburg und besiegten Nathalie Grittner und Annika Reuter in drei Sätzen. Es sollte das einzige Match bleiben, das der VfB abgab.

Bestes Match war zweifelsohne das erste Herren-Einzel: Altmeister Wolf-Dieter Baier musste gegen Daniel Knoll ran. Es war nicht klar, wie gut „Woody“ drauf sein würde. Er hat gerade erst eine Verletzungspause hinter sich, konnte nicht trainieren und trug eine Oberschenkelmanschette. Doch: Der 36-Jährige spielte wie ein „junger Gott“. Baier quälte sich, stöhnte, kämpfte. Und er bezwang den Augsburger vom Ergebnis her klar mit 21:16 und 21:5. Sehenswert vor allem seine Körpertäuschungen, mit denen er den Gegner das eine ums andere Mal ins Leere laufen ließ. „Das Spiel war recht eng“, resümiert Baier nach seinem Sieg. Auf dem anderen Spielfeld hatte Tobias Arenz im zweiten Herren-Einzel den ersten Satz zwar abgeben müssen, gewann aber die Sätze zwei und drei jeweils mit 21:13. Zwischenstand: VfB 4, Augsburg 1.

Es fehlte nur noch ein Punkt zum Sieg. Den wollte „Teamküken“ Björn Hagemeister im dritten Herren-Einzel gegen Robin Fiedler ergattern. Hagemeister gewann den ersten Satz mit 21:12, und auch im zweiten Satz lief es gut, als er sich plötzlich – nur zwei Punkte vom möglichen Sieg entfernt – auf dem Spielfeld krümmt. Eine Verletzung etwa, und das zum Saisonauftakt? Nein. „Es ist mir echt peinlich, aber könnte ich schnell aufs Klo“, fragte der 18-Jährige etwas beschämt seinen Kontrahenten. Der wollte ihm das Geschäftchen nicht verbieten. Kurze Spielunterbrechung. Danach ging es fix. Hagemeister kam sichtlich erleichtert zurück und machte den Sack zu.

Auch seine Mannschaftskollegin Nathalie Grittner setzte sich durch. Sie besiegte die Augsburgerin Heike Hamm in einem heiß umkämpften Damen-Match 21:18, 19:21 und 21:19. Und auch das Mixed-Doppel mit Frederic Lucyga und Annika Reuter setzte sich letztlich 2:1 in ihrem Match gegen Marc Ruhnau und Cornelia Meisterhans durch. Auch wenn mancher von Ruhnau cross-geschlagene Ball das Duo zur Verzweiflung brachte, so etwa im ersten Satz, den die Häfler 18:21 abgeben mussten.

Fazit: Genauso hatten sich die Häfler den Auftakt wohl erträumt. Die Augsburger, die laut VfB ebenfalls gegen den Abstieg spielen, werden es in dieser Saison nicht leicht haben. Der VfB hat mit seinem jungen Team in der Regionalliga mit diesem Sieg den Grundstein für den angepeilten Klassenerhalt gelegt. Und wer weiß, vielleicht ist ja noch ein bißchen mehr drin.