Die Tischtennismannschaft des VfB Friedrichshafen hat in der Bezirksklasse Bodensee gegen den TV Langenargen II den zweiten Heimsieg der Saison geholt. Nach den Eingangsdoppeln führte der VfB laut Spielbericht mit 2:1. Ralf Eisele und Sebastian Ahner behielten mit mehreren Satzverlängerungen knapp die Oberhand. In der ersten Einzelrunde wurden in den jeweiligen Paarkreuzen die Punkte geteilt. Eindeutig fielen die Ergebnisse für Eisele, Wolf-Dieter Baier und Matthias Braun zum 5:4 aus VfB-Sicht aus. In einem druckvollen Offensivspiel verteidigte Eisele seine weiße Weste mit mittlerweile sechs Siegen in Folge. Baier war ebenfalls gut aufgelegt und baute den nötigen Gegendruck für die aggressive Spielweise seines Gegners auf. Flock kam gegen die langen Noppen von Hoffmann gut zurecht, bevor Braun geschickt auf den richtigen Schussmoment abwartete und den 9:5-Erfolg sicherte. Foto: Verein