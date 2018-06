VfB-Badmintonteam startet in Regionalliga-Saison

Mit einem klaren Ziel gehen die Badmintonspieler des VfB Friedrichshafen in die neue Spielzeit der Regionalliga. Für die Häfler geht es darum, den Klassenerhalt zu schaffen. Erste Gelegenheit zu punkten ist das Heimspiel am Sonntag, 27. September, ab 11 Uhr in der VfB-Sporthalle (Teuringer Straße 2) gegen die SG Tübingen/Metzingen.

„Diese Mannschaft stellt eines der stärksten Teams der gesamten Liga dar“, blickt Janina Schumacher voraus. „Wir wollen mit einem guten Mannschaftsklima und Spaß auf dem Spielfeld unser Ziel erreichen.“ Dieses lautet, so Schumacher weiter, „Klassenerhalt“. Für Tobias Scheyerle, der aufgrund eines Studiums pausiert, rückt Moritz Herkner ins VfB-Team. Herkner war beim TV Dillingen aktiv und hat gerade ein Psychologie-Studium in Konstanz begonnen.

Ansonsten hat sich das Gesicht der Häfler Mannschaft nicht verändert: Neben Schumacher vertreten Nathalie Grittner, Björn Hagemeister, Tobias Arenz, Wolf-Dieter Baier und Michael Scheyerle die blau-weißen Vereinsfarben. Auch in der Liga selbst hat sich ein bisschen etwas verändert. Denn mit dem BC Offenburg und der SG Augsburg sind zwei stark einzuschätzende Vereine neu in der Regionalliga mit dabei. Für Offenburg treten beispielsweise drei der besten Jugendspieler in Baden-Württemberg an. Offenburg ist im Übrigen der nächste Gegner für den VfB.

Gespielt wird am Samstag, 10. Oktober, ab 14 Uhr, in der VfB-Sporthalle. Dann wird man wissen, wo die Häfler stehen.