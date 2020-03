Die beiden Häfler Badmintonmannschaften traten am vergangenen Wochenende zum letzten Heimspieltag der Saison an. Die erste Mannschaft des VfB Friedrichshafen begrüßte die Gäste vom TSV Neuhausen. Manuel Wild und Wolf-Dieter Baier konnten sich im ersten Herrendoppel in zwei Sätzen gegen ihre Gegner durchsetzen. Auch das Damendoppel Ninno/Knickrehm gegen Reiber/Altmann ging an die Spieler des VfB Friedrichshafen. Max Hofmann und Ronald Schreiber hatten gegen ihre Gegner nur wenige Chancen und unterlagen Kiefer T./Schünemann in zwei Sätzen. Julia Ninno kämpfte sich durch drei Sätze Dameneinzel und siegte gegen Silke Altmann. Manuel Wild gewann das erste Herreneinzel souverän in zwei Sätzen. Den Siegpunkt dabei holten Verena Knickrehm und Wolf-Dieter Baier im Mixed. Im ersten Satz unterlagen sie den Gästen mit 9:21, die beiden folgenden Sätze entschieden sie jedoch mit 21:12 und 21:10 für sich. Im Abendspiel hatte die erste Mannschaft des VfB Friedrichshafen das Nachsehen und unterlag dem Tabellenführer TuS Metzingen mit 8:0. Die zweite Mannschaft des VfB Badminton unterlag im ersten Spiel mit 3:5 gegen den TV Isny. Gegen die zweite Mannschaft des TV Isny konnten sich die Häfler Spieler mit 5:3 durchsetzen. Den Siegpunkt holte auch in diesem Spiel das Mixed. Grollmuss/Bucher konnten sich mit 21:11 und 21:19 gegen Müller-Röttig/Schäfer durchsetzen und sicherten somit den vierten Tabellenplatz.