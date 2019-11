VfB-Badmintonspieler sind zu Hause erfolgreich

An ihrem ersten Heimspieltag haben die Badmintonspieler des VfB Friedrichshafen beide Spiele gewonnen. Der VfB 1 traf in der Württemberg-Liga zuerst auf die SpVgg Hengstfeld-Wallhausen. Alle Doppel gingen auf das Konto der Häfler. In den Einzeln mussten sich jedoch Wolf-Dieter Baier, Julia Ninno und Jan Boyde geschlagen geben. Die beiden wichtigen Punkte zum Sieg holten Max Hofmann und Annika Reuter im Mixed und Manuel Wild im zweiten Herreneinzel. Am Ende stand es 5:3 für den VfB.

Im Abendspiel trat der VfB gegen die TSG Söflingen an. Wild/Boyde gewannen das erste Herrendoppeln in drei Sätzen. Im zweiten Herrendoppel setzten sich Schreiber/Hofmann durch. Julia Ninno und Annika Reuter hatten in drei Sätzen das Nachsehen gegen Ruß/Koall. Manuel Wild und Annika Reuter siegten im ersten Herreneinzel und im Dameneinzel. Mit den Siegen im Mixed sowie im zweiten und dritten Herreneinzel stand es am Ende unentschieden zwischen dem VfB und der TSG Söflingen.

Fast zeitglich trat auch die zweite Mannschaft des VfB zu Hause gegen den BV Riedlingen in der Landesliga Donau/Oberschwaben an. Am Ende durften sich die Häfler Badmintonspieler über einen 5:3-Sieg freuen. Weniger erfolgreich verlief das Abendspiel gegen den TSV Laiz, das mit 3:5 verloren ging.

Der nächste Heimspieltag findet am 15. Dezember, ab 14 Uhr, in der Schreienesch-Sporthalle statt.