VfB-Angreifer Athanasios Protopsaltis ist ein Spaßvogel mit Arbeitsethos

Wenn er das Parkett betritt, dann bringt er viel Energie mit. Davon profitieren seine Mitspieler beim VfB Friedrichshafen. Außenangreifer Athanasios Protopsaltis zählt zu den Leistungsträgern der Häfler Volleyballer und er sieht sich auch so. „Meine Aufgabe ist es, der Mannschaft immer zu helfen“, betont er, der in seinem zweiten Jahr am Bodensee noch einmal einen gewaltigen Sprung gemacht hat und seit Wochen in bestechender Form ist.

Auf die Qualitäten des Griechen als Spieler – aber auch auf seine Schlitzohrigkeit – wird der VfB Friedrichshafen natürlich auch am heutigen Mittwoch im Gruppenspiel der Champions League in der ZF-Arena (20 Uhr) gegen den griechischen meister PAOK Saloniki setzen. Ab 20 Uhr steigt das Gruppenspiel gegen den nominell stärksten Gruppengegner, der dem VfB im Hinspiel alles abverlangte, aber nach 2:0-Führung noch im Tie-Break verlor gegen die Mannschaft von VfB-Trainer Vital Heynen.

Optimistisch gemessene 1,85 Meter

Wenn in der ZF-Arena während des Trainings und Aufwärmens gelacht wird, dann ist Athanasios Protopsaltis meist nicht weit. Entweder hat er einen Witz erzählt oder er veräppelt seine Mitspieler. Sein Runnig Gag ist, seinem Nachbar beim Aufwärmen darauf anzuzeigen, dass gleich ein Ball mit hoher Geschwindigkeit im Anflug sei. Auf das Kommando duckt sich dann, wie vorgesehen, Mittelblocker Philipp Collin. Aber von wegen hoher Ball: Protopsaltis täuscht höchstens an, läuft lachend weiter. Etwas infantiler Humor, den man eher von einer Schulsportgruppe erwarten würde, der aber auch das Training einer Profi-Volleyballmannschaft auflockert.

Protopsaltis, 24 Jahre alt und für einen Außenangreifer mit optimistisch gemessenen 1,85 Metern Körpergröße recht kleingewachsen, aber unglaublich sprunggewaltig, ist stets gut gelaunt, hat immer den Schalk im Nacken. Doch wenn es um seinen Beruf geht, kehrt bei Protopsaltis Ernsthaftigkeit ein. „Meine Eltern haben mich streng erzogen. Ich weiß, wann ich Späße machen darf, ich weiß aber auch, wann ich ganz konzentriert meine Aufgaben erfüllen muss.“ Dieses gute Verbindung zwischen einer gewissen Lockerheit und dem Willen zu punkten hat ihm in der laufenden Saison sieben Goldmedaillen gebracht bei den Wahlen zum Spieler des Spiels.

Dabei begann der in Limassol auf Zypern geborene Athanasios Protopsaltis erst spät dem dem Volleyballsport. Bis zu seinem 13. Lebensjahr spielte er Fußball. Danach wechselte er die Sportart, auch weil seine Eltern Alexia Rotsidoy und Spyros Protopaltis damals die Frauenmannschaft von AEL Limassol betreuen. Der Vater als Coach, die Mutter als Teammanagerin. Bis 2015 spielte Athanasios in Griechenland, danach schlug er in Frankreich bei Narbonne Volley auf. Wo er sich aber nicht wohlfühlte.

Heynen entdeckte ihn in Frankreich

Sein Glück war, dass zu dieser Zeit Vital Heynen Trainer von Ligakonkurrent Tours war. Er sah den heute 24-Jährigen spielen und sagte danach. „Er ist verrückt, ich bin verrückt, wir passen gut zusammen.“ Und so holte der eine Verrückte den anderen vergangene Saison zum VfB.

Im Gegensatz zu seiner Zeit in Frankreich fühlt sich Athanasios Protopsaltis in Friedrichshafen wohl. Und das liegt nicht nur an seinem eher teutonischen Leibgericht Schnitzel mit Kartoffeln. Der Bodensee fasziniert ihn, aber auch das Hinterland. Friedrichshafen ist für ihn sein neues zu Hause geworden. „Die Charaktere im Team sind gut, die Arbeit mit Vital Heynen ist perfekt“, betont er. Was er aber auch bewundert, ist die Tatsache, dass er beim VfB Friedrichshafen jene Professionalität vorfindet, die er auch selber von sich erwartet. „Das Team arbeitet sehr gut, aber auch das Team hinter dem Team ist perfekt“, sagt er.

Auch da sei der VfB da beheimatet, wo er auch sportlich zu Hause ist: in der Champions League. Schon am Mittwoch könnten sich die Häfler im vierten Gruppenspiel vorzeitig für die K.o.-Runde qualifizieren, bisher stehen acht Zähler auf der Habenseite. PAOK ist mit zwei Punkten Tabellenletzter. Athanasios Protopsaltis will seinen Teil für den 23. Sieg im 23. Saisonspiel des VfB beitragen. „Ich muss mit dem gegnerischen Block noch mehr spielen. PAOK ist sicherlich auf mein Spiel vorbereitet, aber ich werde sie überraschen“, sagt er.

Beim Aufwärmen wird er aber wieder seine Späße machen. Das gehört dazu.