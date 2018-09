VfB-Amateure laden zu großem Volleyballfest

Die Saisoneröffnung der Volleyballabteilung ist zu einer guten Tradition beim VfB Friedrichshafen geworden. Am ersten Heimspieltag am 29. September dürfen sich die Besucher in der ZF-Arena auf Volleyballspiele und Mitmachaktionen mit den VfB-Profis freuen. Gleich vier Volleyballspiele werden am Samstag in der ZF-Arena ausgetragen.

Um 15 Uhr ertönt für die U16-Mädchen in Halle 4 der Anpfiff zum ersten Spieltag. Die Gäste für das Team von Rosalinde Lehle sind der VC Baustetten und TV Markdorf 3. Ab 16 Uhr empfangen die Volley Youngstars auf dem Hauptfeld #Rotes Rudel Fellbach zur Zweitligapartie. Derby-Time heißt es um 19.30 Uhr, wenn die Herren 2 in der 3. Liga gegen den USC Konstanz spielen.

Von 17 bis 19 Uhr sind auch die Profis am Werk. Sie betreuen sieben Mitmachstationen, an denen Jung und Alt ihre Fähigkeiten im Volleyball testen können. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, die Schlaggeschwindigkeit zu messen.

Unterstützt werden die langen Kerle von zwei jungen Damen: Bei Theresa Feyl, Beauftragte für Suchtprophylaxe im Landratsamt, und Sportkreisjugendleiterin Tina Sebök können Teilnehmer Rauschbrillen testen, die Alkoholisierungsgrade simulieren.

Gleich nach dem Youngstars-Spiel werden zudem Rita Schlieper und Helmut Goller als zwei langjährige ehrenamtlich Engagierte für ihre Verdienste vom Volleyball Landesverband Württemberg ausgezeichnet. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, ab 17 Uhr wird gegrillt.