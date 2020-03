Mit 4:1 hat die VfB-A-Jugend in der Verbandsstaffel zu Hause gegen den FC Wangen gewonnen. Dass die Gäste auf dem letzten Tabellenplatz stehen war zu Beginn der Partie nicht nachzuvollziehen, heißt es in einer Pressemitteilung. In den ersten fünf Minuten scheiterten die Häfler bei zwei Schüssen von der Strafraumlinie. Mit Glanzparaden verhinderte Wangens Torhüter einen Rückstand. Beim ersten Angriff der Gäste agierte die VfB-Abwehr nicht konsequent genug. Der Schuss aus 18 Meter ging knapp unter der Latte zum 0:1 ins Tor. VfB-Torhüter Vinicius Tacelli sah den Ball zu spät und stand zu weit vor seinem Tor. Die VfB A-Jugend bekam das Spiel nicht in den Griff. Früh störten die Gäste die Aktionen der Gastgeber. Erst zwei Minuten vor der Halbzeit (43.) wurde konzentriert und mit Übersicht vors Wangener Tor gespielt und Luis Leupold erzielte den 1:1 Ausgleich. Direkt nach dem Wiederanpfiff kamen die Häfler in Ballbesitz – Marvin Ruzic gelang das 2:1. Nach dem Wechsel zeigte der VfB mehr Engagement, heißt es in einer Pressemitteilung. Schon in der 53. Minute gelang Samuel Brandt mit seinem neunten Treffer das 3:1. In der 79. Minute war es Amir Kücükler, der das 4:1 machte und es somit auf insgesamt acht Treffer bringt.