Veteranen- und Ehemaligen-Treffen des TSV Fischbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Knapp 40 ehemalige Fußballerinnen und Fußballer des TSV Fischbach trafen sich zum jährlichen „Veteranentreffen“ im TSV-Vereinsheim „Zum Sportler“. Mit einer Bilder-Diashow ließ man die alten Zeiten nochmals Revue passieren und gedachte der vielen schönen gemeinsamen Erlebnisse und sportlichen Hoch- und Tiefpunkte. Immerhin schon 13 Jahre liegt der letzte größere Erfolg zurück. In der Saison 2008/2009 gelang der Aufstieg in die Bezirksklasse nachdem man sich in der Relegation in drei Spielen mit einem bärenstarken Torhüter Fabian Kloos letztlich unerwartet durchgesetzt hatte. Weitere Highlights der noch eher jüngeren Geschichte waren die Meisterschaften in den Jahren 1993 und 2003, damals noch unter Thomas Strobel beziehungsweise Hans-Dieter Mayer als Trainer. Nostalgisch mutet dagegen der schmerzhafte und unerwartete Abstieg aus der A-Klasse (heute Bezirksliga) unter Trainer Hugo Maier im Jahre 1982 an. Oder der Sieg im Bezirkspokal 1979 gegen den VfB Friedrichshafen II, damals unter anderem mit Spielertrainer Reiner Ohlhauser und Walter Hemmeter hochklassig besetzt. TSV-Legende Heinz Köhler hatte den Siegtreffer in der Verlängerung mit einem spektakulären Flugkopfball erzielt. Auch die Meisterschaft in der Saison 1967/68 bleibt unvergessen. Mit 2 Unentschieden gegen den SV Mochenwangen, bei dem ein gewisser Hermann Ohlicher mitspielte, der später beim VfB Stuttgart groß herauskommen sollte, stieg man ungeschlagen in die A-Klasse (heute Bezirksliga) auf. An absolute Hochzeiten erinnerte die Spielankündigung zum Verbandspiel der 2. Amateurliga gegen den VfB Friedrichshafen vom 14. Februar 1960.

Auf dem Boden der Realität zurückgeholt wurden die Veteranen dann beim anschließenden Kreisliga-Spiel der SGM Fischbach/Schnetzenhausen gegen die SG Argental. So manch einer hätte gerne geholfen, das 0:6-Debakel zu verhindern. Dennoch versprachen alle wieder zu kommen.