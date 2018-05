Verwaltung schließt am „Gumpigen“ etwas früher

Traditionell stürmen die Häfler Narren am Gumpigen Donnerstag das Rathaus auf dem Adenauerplatz. Deshalb sind am Donnerstag, 8. Februar, die städtischen Dienststellen im Rathaus und im Technischen Rathaus, das Bürgeramt Fischbach, die Tourist-Information, die Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach sowie die Städtischen Baubetriebe (Bauhof) ab 12 Uhr geschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Medienhaus am See ist am „Gumpigen“ von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Die Bücherei in Fischbach hat an diesem Tag von 14 Uhr bis 18 Uhr offen.

Außerdem ist wegen des Häfler Narrensprungs durch die Innenstadt am Samstag, 10. Februar der Bürgerservice im Rathaus geschlossen. Das Medienhaus am See k 42 hat am närrischen Samstag nur bis 13 Uhr geöffnet. Wegen des Umzugs fällt außerdem am Samstag, 9. Februar, der Schlemmermarkt auf dem Adenauerplatz aus.

Das Schulmuseum ist am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, sowie am Fasnetssamstag, 10. Februar, geschlossen.

Der Seniorentreff „Haus Sonnenuhr“ an der Paulinenstraße ist am Rosenmontag, 12. Februar geschlossen. Es öffnet wieder zu den üblichen Zeiten am Dienstag, 13. Februar.

Die Behördenrufnummer „115“ ist am Gumpigen Donnerstag telefonisch von 8 bis 18 Uhr erreichbar.