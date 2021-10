Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen versucht, gewaltsam in ein Vereinsheim am Manzeller Hölzle einzubrechen.

Durch Hebeln an der Eingangstüre richteten die Täter laut Polizei mehrere Hundert Euro Sachschaden an. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07541/7010 entgegen.