Drei junge Männer haben laut Polizeibericht wiederholt gegen die Kontaktbeschränkgung nach der Corona-Verordnung verstoßen. Am Freitagabend gegen 20.40 Uhr wurden sie von einer Streife des Häfler Polizeireviers in einem Auto kontrolliert. Sie werden nun nun wegeen der Ordnungswidrigkeit angezeigt und müssen mit einem Bußgeld rechnen. Üblicherweise setze man in solchen Fällen zunächst auf ein belehrendes Gespräch und die Vernunft der Menschen. In diesem Fall habe dies aber keinen Erfolg gezeigt, so die Polizei weiter.