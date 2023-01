Verspätete Postkarten: Wie ein Gruß aus der Vergangenheit

Gibt es etwas Schwierigeres, als Postkarten zu schreiben? Für einen kurzen Gruß ist die Fläche zu groß, für einen langen Text zu klein. Mein Freund und ich geraten jedes Mal ins Schwitzen, wenn das Ende des Urlaubs näher rückt und die Postkartenrückseite noch leer ist.

Und jetzt stellen Sie sich vor: Wir haben uns am letzten Urlaubstag in Italien hingesetzt, im Schweiße unseres Angesichts geschrieben, die Karten eingeworfen und dann – nichts. Oder sagen wir, wenig. Kaum Rückmeldung von Freunden und Verwandten.

Karten wollten wohl noch länger Urlaub machen

Es vergehen Tage, Wochen, Monate, ein Jahr, nochmal drei Monate – und plötzlich, zwei Urlaube später, trudeln die Nachrichten ein: „Vielen Dank für die schöne Karte“ oder einfach nur ein Bild der Karte, als Zeichen, dass sie angekommen ist.

Es ist uns ein Rätsel: Die Karten sind alle im gleichen Briefkasten gelandet, eine davon – ausgerechnet die nach Großbritannien, das entfernteste Ziel – kam schon im Oktober 2021 an. Die anderen mit wenigen Tagen Abstand zueinander im Januar 2023.

Ausrede geliefert

Jetzt haben wir etwas zum Knobeln und Aufschub gewonnen: Im letzten Urlaub haben wir keine Karten geschrieben, der ist inzwischen vier Monate her. Bleibt uns also noch ein knappes Jahr, in dem wir so tun können, als sei die Post Schuld.