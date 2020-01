Mädchen von den sogenannten „Mint“-Berufen (Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu überzeugen, ist immer noch nicht so einfach. Das erleben seit elf Jahren die Mitarbeiter von „Coaching4future“, die mit ihrem Programm durchs Land touren und diese Woche Station an der Realschule St. Elisabeth in Friedrichshafen gemacht haben. Ein Tatort-Spiel hatten sie sich dieses Mal überlegt, und das kam gut an.

„Wer hat den Fluss verseucht?“, lautete die Frage für die Schülerinnen der Girls-Day-Akademie an St. Elisabeth, die am Workshop teilnahmen. Bei der Suche nach der Antwort landeten sie dann automatisch bei verschiedenen Berufsbildern aus der Mint-Welt. „Coaching4Future“ ist ein Programm, das bundesweit Schüler über Mint-Berufe informiert. Es ist ein gemeinsames Angebot der Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverband Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit,die Jugendlichen in der Berufswahlphase Alternativen zu traditionellen Berufen zeigen möchten. Denn Berufe, die mit Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu tun haben, werden von Mädchen immer noch nicht sonderlich häufig gewählt, wissen die Macher.

Die Neuntklässlerinnen sind erst einmal etwas verdutzt, als sie das Klassenzimmer betreten, in dem mitten im Raum drei moderne Büro-Schreibtische aufgebaut sind und daneben jeweils drei mit einem Schloss versehene Kartonwände stehen. Und schon beginnt der Workshop zur Umweltschutztechnik. Neben dieser Fachrichtung gibt es auch Workshops zu Forensik oder Ingenieurswesen, berichtet Sarah Neumeyer. Sie selbst hat Chemie studiert und arbeitet jetzt bei „Coaching4Future“, das viele Überschneidungen mit der Girls-Day-Akademie hat. Beide beschäftigen sich grundsätzlich mit Technik und Naturwissenschaft und bringen Mädchen aus den neunten Klassen dazu, sich mit der bevorstehenden Berufswahl auseinanderzusetzen.

„Die Mädchen sollen nicht nur die Wahl zwischen zehn typischen Frauenberufen haben wie Bürokauffrau oder Verkäuferin. Sie sollen zwischen mehr als 100 Berufen aller Art entscheiden können“, sagt Hanim Heim, regionale Projektleitung „Bildung und Berufliche Qualifizierung (Bbq)“ und Leiterin der Girls-Day-Akademie am St. Elisabeth: „Das geht nur, wenn sie auch wissen, was ihnen Spaß macht und womit sie es später in einem Beruf zu tun haben werden.“ Deswegen ermöglicht die Akademie Einblicke in ganz verschiedene Firmen wie ZF und Zeppelin und in Berufe vom Mechaniker bis zum Elektroniker. Nebenbei soll damit auch etwas gegen den Facharbeitermangel getan werden.

Chemikerin Sarah Neumayer und Ingenieur Daniel Gugel sind Teil des Coaching-Teams. „Unser Job ist es, Vorurteilen gegenüber den Mint Berufen abzubauen, einen Alltagsbezug herzustellen und zu zeigen, dass diese Berufe alles andere als langweilig sind“, skizziert Neumeyer. Da geht es zum Beispiel darum, wie Roboter das Laufen lernen, Autos selbständig auf der Straße fahren, wie Virtual Reality in Museen funktioniert oder eben wie sich chemische Substanzen in einem Fluss nachweisen lassen.

Die Schülerinnen hatten eine Stunde Zeit, um den Täter zu finden. Hinweise, die in den Schreibtischen versteckt waren, führten zu einem Code, mit dem sie die verschlossene Kartonwand öffnen konnten und am Ende bei drei Verdächtigen landeten: die Chemiefabrik, die Brauerei oder die Landwirtschaft. Für die Überführung mussten Aufgaben aus der Umwelttechnik gelöst werden, zum Beispiel PH-Werte messen oder die Auswirkungen von bestimmten Chemikalien analysieren.

Alle drei Gruppen schafften es, das Rätsel zu lösen, und von da aus schlugen die Coaches den Bogen zur Berufswahl. Sie stellten explizit Berufe dar, die sich tatsächlich mit solchen Vorkommnissen beschäftigen, zum Beispiel mit der Verpestung der Umwelt oder dem Einsatz bestimmter chemischer Stoffe. Einige der Berufe, die damit zu tun haben, wären Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Fachinformatik oder Landwirtschaftlich-Technischer Assistent.

Die Schülerinnen sind sich in der Feedbackrunde ziemlich einig: Der Workshop hat ihnen viel Spaß gemacht, und es war eine gute Verbindung zu den Berufen. „Ich bin jetzt gut über die vorgestellten Berufe informiert und werde mich auf jeden Fall weiter damit auseinandersetzen“, meinte eine Teilnehmerin.