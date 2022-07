Verschwörungsmythen und Antisemitismus

Die evangelische Erwachsenenbildung Friedrichshafen hat den Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, zu einem Vortrag in die Paul-Gerhardt-Kirche in Friedrichshafen eingeladen. Darin stellte er klar, dass Antisemitismus nicht „nur“ eine Gefahr für die jüdische Bevölkerung sei, sondern vielmehr eine Bedrohung für die ganze Bevölkerung, aber auch für Antisemiten selbst sei, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Laut Blume bestehe „Antisemitismus aus dem Glauben, dass eine böse Weltverschwörung unter Beteiligung von Juden die Welt regiert.“ Gewachsene Religionen und Weltanschauungen lehren die Herrschaft guter Mächte wie „Gott“ und „Vernunft“, Antisemiten glaubten dagegen an die Übermacht des Bösen. Ihr Hass beginne mit Juden und bedrohe letztlich alle Andersdenkenden als angebliche Mitverschwörer. Viele Antisemiten seien dabei noch nie Juden begegnet, sagte Blume.

Antisemitismus gebe es schon lange und meistens stehe er im Zusammenhang mit dem Auftreten von Krankheiten wie die Pest im Mittelalter oder ganz aktuell Covid 19. Auch neue Medien, wie damals der Buchdruck, später Radio und Film und heute Internet oder Social Media spielten eine Rolle. Interessant sei, dass anders als bei Rassismus und Frauenfeindlichkeit, bei denen die Menschen als minderwertig abgewertet würden, beim Antisemitismus das Denken in die andere Richtung gehe. Im Antisemitismus seien Juden schlau, reich und kontrollierten andere.

Michael Blume versicherte, dass Juden insgesamt nicht überdurchschnittlich intelligent seien – auch wenn 20 Prozent der Nobelpreisträger jüdisch seien, obwohl Juden nur 0,2 Prozent der Weltbevölkerung ausmachten. Es sei allerdings so, dass die Bildung im Judentum eine besondere Rolle spiele. Im 1. Jahrtausend vor Christus sei das hebräische Alphabet, das dadurch, dass es nur 22 Buchstaben hat, nicht nur von besonders gebildeten Menschen lernbar war und ist –anders als zum Beispiel die 6000 chinesischen Schriftzeichen oder die 7000 ägyptischen Hieroglyphen. Bildung stehe im Judentum also nicht nur einer Oberschicht offen, sondern jedem – und das seit Jahrtausenden.

Der Neid spiele beim Antisemitismus auch eine Rolle, wobei man nicht vergessen dürfe, dass zum Beispiel im Mittelalter nur Juden Zinsen nehmen durften und es ihnen verboten war, ein Handwerk zu erlernen. Es blieb damals für Juden nur der Handel und das Geldgeschäft.

Interessant war für das Publikum, dass es im Judentum keine aktive Mission gebe, sondern nach den Gesetzen von Noah jeder Mensch, der die sieben Gesetze Noahs hält, ein Kind Gottes sei.