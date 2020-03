Verschwörungstheorien und Fake-News enttarnt: Soldaten und „Wundermittel“

Schwäbische.de enttarnt ab sofort täglich Fake-News und Verschwörungstheorien zur Corona-Krise. Denn mit den erfundenen Geschichten soll Panik verbreitet werden - wir wollen das Gegenteil: Besonnenheit durch Aufklärung.

Helfen Sie mit! Melden Sie uns neue Fake-News oder Verschwörungstheorien mit der entsprechenden Quelle per Mail an online@schwaebische.de - danke!

40.000 US-Soldaten besetzen Europa

Behauptung: Die Krise rund um das Coronavirus ist ein Ablenkungsmanöver. Es soll darüber hinwegtäuschen, dass im Moment 40.000 US-Spezialkräfte in der EU landen. Diese seien immun gegen das Virus und würden sich jetzt auf europäischem Boden festsetzen.

Fakt: Defender-Europe 20 ist keine geheime Operation, sondern eine offizielle und kommunizierte Militärübung. Alle Informationen zu der Übung gibt es hier auf der Webseite der Bundeswehr.

Bei Defender-Europe 20 soll die Verlegung von umfangreichen Kräften aus den USA nach Osteuropa geübt werden. Wie die Bundeswehr im Vorfeld informierte, könnten deswegen nachts Transportkolonnen über die Autobahn fahren oder Panzer auf Binnenschiffen im Ruhrgebiet zu sehen sein.

Doch da weder die deutschen noch die US-amerikanischen Soldaten immun gegen das Virus sind, wurde die Übung jetzt vorzeitig beendet. Schiffe auf dem Weg nach Deutschland wurden umgelenkt. Auch von deutscher Seite sind laut Bundeswehr alle Übungsteile abgesagt worden.

(Foto: Screenshot (17.03.) von: www.maroczone.de)

After careful review of the ongoing #DefenderEurope 20 exercise activities and in light of the current #Coronavirus outbreak, we will modify the exercise by reducing the number of U.S. participants: https://t.co/HeiVk3ZG9l@USArmyEurope pic.twitter.com/4cz60Sby6a— U.S European Command (@US_EUCOM) March 11, 2020

MMS-Wundermittel hilft gegen Corona

Behauptung: Eine chinesische Studie habe die Wirksamkeit von Chlordioxid-Lösungen gegen das Coronavirus belegt. Die Herstellungszeit sei kurz, die Rohstoffkosten lägen bei 20 Cent. Doch die Pharmaindustrie verhindere die Verbreitung des Wundermittels, das nebenbei auch noch gegen Krebs, HIV und Hepatitis helfen soll.

Fakt: Das sogenannte Wundermittel Miracle Mineral Supplement (MMS) hat keine nachgewiesenen positiven Wirkungen. Chlordioxid wird als Bleichmittel und zur Desinfektion verwendet. Die chemische Verbindung wirkt - je nach Konzentration - auf Haut und Schleimhäute reizend bis ätzend.

Mögliche Folgen einer Einnahme sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Nierenversagen, Darmschädigungen und Blutdruckabfall. Zahlreiche Behörden warnen mit Nachdruck davor, Chlordioxid-Lösungen zu sich zu nehmen. Darunter das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BFARM), die US-Gesundheitsbehörde FDA und die Verbraucherzentrale.

Die Studie, die manche Quellen im Internet anführen, gibt es allerdings tatsächlich. Das Tianjin Institute of Environment and Health hat getestet, wie widerstandsfähig ein Coronavirus im Wasser gegen Desinfektionsmittel ist. Doch nur, weil Desinfektionsmittel das Coronavirus abtöten, sollte sie niemand trinken, warnt das BFARM.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BFARM) stufte Produkte, die zu einer Chlordioxid-Lösung gemischt und als Miracle Mineral Supplement (MMS) verkauft werden, im Jahr 2015 als zulassungspflichtig und bedenklich ein. (Foto: Screenshot der Webseite connectiv.events)

Luftanhalten als Schnelltest bei möglicher Infektion

Behauptung: Wer zehn Sekunden die Luft anhalten kann, ohne zu husten oder ein Gefühl der Enge in der Brust zu verspüren, ist nicht infiziert. Diese "einfache Selbstkontrolle" empfehlen laut einer Whatsapp-Kettennachricht Experten aus Taiwan.

Fakt: Probleme beim Luftanhalten können vielfältige Gründe haben - beispielsweise Allergien oder Asthma. Und: Eine Lungenfibrose, eine unheilbare Schädigung der Lungen, die laut Deutscher Lungenstiftung in zahlreichen Fällen zum Tode führt, ist kein Kennzeichen von Covid-19.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Robert-Koch-Institut (RKI) sind das vor allem Fieber und Husten. Auch über Grippe-Symptome wie Schnupfen, Kurzatmigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Halsweh und Kopfschmerzen werde berichtet, manchmal über Übelkeit und Durchfall.

Über Whatsapp oder andere soziale Medien verbreiten sich derzeit häufig Märchen über das Coronavirus. (Foto: Screenshot/Lilia Ben Amor)

Coronaviren sind nicht neu

Behauptung: Laut Pegida-Gründer Lutz Bachmann ist das Coronavirus ein Ablenkungsmanöver und keine neue Entdeckung. Das beweise die Aufschrift auf einem Desinfektionsmittel von 2016.

Fakt: Das ist eine gezielte und ziemlich tückische Fake-News, da sie mit einer halben Wahrheit spielt. Coronaviren sind nicht neu, denn es handelt sich dabei nicht nur um EIN Virus, sondern um eine Viren-Familie. Laut Robert-Koch-Institut wurden Coronaviren erstmals Mitte der 1960er Jahre identifiziert. Deswegen gibt es auch ältere Desinfektionsmittel, die mit dem Schutz gegen Coronaviren werben.

Doch natürlich ist das Gerede von Ablenkungsmanöver Unsinn, denn SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren ist durchaus neu, weswegen auch oft von dem neuartigen Coronavirus gesprochen wird.

Die Krankheit, die dieses neue Virus auslöst, wird als Civid-19 bezeichnet.

Supermärkte sprechen sich ab und schließen gleichzeitig

Behauptung: Große Supermarktketten hätten sich abgesprochen und würden gleichzeitig schließen. Eine angebliche Angestellte warnt in einer Sprachnachricht über Whatsapp davor und animiert zu Hamsterkäufen.

Fakt: Aldi Süd reagiert mit einem Facebook-Post auf die Kettennachricht und versichert seinen Kunden: "All unsere Filialen bleiben selbstverständlich weiterhin geöffnet." Bund und Länder haben am Montag beschlossen, eine Vielzahl von Geschäften zu schließen. Darunter beispielsweise Spielhallen, Ausstellungen oder Kneipen.

Ausdrücklich nicht geschlossen werden sollen Supermärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen — aber auch Poststellen, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte oder der Großhandel. Diese Geschäfte sollen sogar entgegen der üblichen Regelung sonntags geöffnet werden dürfen.

Ibuprofen verschlimmert Corona-Infektion

Behauptung: Ibuprofen erhöhe die Anfälligkeit für das Coronavirus und verschlimmere den Krankheitsverlauf. Das hätten Forscher der Uniklinik Wien herausgefunden.

Fakt: Der Zusammenhang von schweren Krankheitsverläufen und der Einnahme von Ibuprofen ist nicht gesichert. Die Uniklinik Wien distanziert sich über Twitter von dieser Falschmeldung.

Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran schrieb am Samstagmittag allerdings über Twitter, Entzündungshemmer wie etwa Ibuprofen könnten eine Infektion mit dem Coronavirus verschlimmern. Im Falle von Fieber solle man Paracetamol nehmen, riet Véran.

NEUE ENTWICKLUNG: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät seit Dienstagmittag bei Verdacht auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus davon ab, ohne ärztlichen Rat das Medikament Ibuprofen einzunehmen. Es gebe zwar keine neuen Studien, aus denen hervorgehe, dass Ibuprofen mit einer höheren Sterblichkeit verbunden sei, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier in Genf. Doch sie würden die Lage zur Zeit prüfen.

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) schloss nicht aus, dass insbesondere ASS, aber auch Ibuprofen, bei der Lungenerkrankung Covid-19 nicht hilfreich sein könnten. „Ibuprofen hemmt die Blutgerinnung, das wäre ein möglicher Hinweis“, erläutert der Virologe. Damit steige das Risiko für innere Blutungen. „Bei Paracetamol ist das nicht der Fall.“

Achtung, bei den derzeit kursierenden WhatsApp-Text- und Sprachnachrichten rund um angebliche Forschungsergebnisse der "Wiener Uniklinik" zu einem Zusammenhang zwischen Ibuprofen und Covid19 handelt es sich um #FakeNews, die in keinerlei Verbindung mit der #MedUniWien stehen.— MedUni Wien (@MedUni_Wien) March 14, 2020

Das Coronavirus ist im Labor gezüchtet worden

Behauptung: Das Coronavirus sei im Labor entstanden, um als Biowaffe gezielt eingesetzt zu werden. Andere Verschwörungstheorien gehen davon aus, dass das Virus in die Welt gesetzt wurde, um Geld mit Medikamenten zu verdienen.

Fakt: Die genaue Herkunft des Virus ist nicht bewiesen. Doch Behörden, wie das Bundesgesundheitsministerium, und Institutionen, wie das Robert-Koch-Institut oder die World Health Organisation, haben dieselbe Theorie: SARS-CoV-2 wurde von Fledermäusen auf den Menschen übertragen.

Nach Angaben der chinesischen Behörden in Wuhan waren einige Patienten als Händler auf einem Fischmarkt tätig. Dort wurden auch Wildtiere, Tierorgane und Reptilien angeboten. Die Experten gehen davon aus, dass das Virus dort auf den Menschen übergegangen ist.

Eine Medizinisch-technische Assistentin hält auf zwei Fingern ein 3D Druck von einem Coronavirus. (Foto: Robert Michael / DPA)

Psychothriller "The Eyes of Darkness" hat Corona vorhergesehen

Behauptung: Der Psychothriller "The Eyes of Darkness" von Dean Koontz habe schon 1981 eine Lungenkrankheit vorhergesehen, die um das Jahr 2020 den gesamten Globus befallen werde.

Fakt: Der Verein Mimikama, der unter anderem Falschmeldungen und Internetmissbrauch offenlegt, hat sich das Buch genauer angeschaut. Laut Mimikama fällt in der vermeintlichen Prophezeiung zwar das Wort "Wuhan", ansonsten habe die Vorhersage aber nichts mit der aktuellen Corona-Lage gemeinsam.

Außerdem seien Inhalte des Buchs in vielen Posts und Beiträgen mit Texten vermischt, die gar nicht aus "The Eyes of Darkness" stammen.

Dieser Text wird täglich mit enttarnten Falschmeldungen und kruden Verschwörungstheorien aktualisiert.

