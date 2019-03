„Amerika“ lautet der Titel des Theaterstücks, das die Badische Landesbühne Bruchsal im Bahnhof Fischbach am Mittwoch und Donnerstag auf die Bühne gebracht hat. Intendant und Regisseur Carsten Ramm hat das Romanfragment von Franz Kafka als Theaterstück bearbeitet und vor einem Monat mit der knapp dreistündigen Inszenierung Premiere gefeiert.

Es handelt von Karl Roßmann, 17 Jahre alt und gerade aus Deutschland auf dem Schiff in New York angekommen. Eigentlich wollte der junge Mann in der Heimat studieren um Ingenieur zu werden, doch er hat sich von einem Dienstmädchen verführen lassen und dieses geschwängert, weshalb ihn seine Eltern nach Amerika verschickten. Kafka hat diesen Roman in den Jahren 1912 bis 1914 unter dem Arbeitstitel „Der Verschollene“ mehrfach begonnen, unterbrochen, Teile daraus vernichtet, das erste Kapitel als Fragment veröffentlicht, jedoch nie fertiggestellt. Als „Amerika“ wurden die überlieferten Bruchstücke von Freund und Nachlassverwalter Max Brod 1927 ediert, drei Jahre nach Kafkas Tod.

„Everything’s free in America“ schallt es dem Publikum und Karl Roßmann entgegen. Bevor er von Bord gehen und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten betreten kann, muss er erst noch seinen Koffer suchen, denn ohne diesen und seinen Regenschirm geht er nirgends hin. Sie symbolisieren alles, was ihm aus der alten Welt geblieben ist. Schon die Niederlage des Heizers im Konflikt mit dem Obermaschinisten gibt Karl die erste Lektion bezüglich der besungenen Freiheit: „Das sind die Verhältnisse, es entscheidet nicht immer, was man will.“ Ein reicher Onkel verkörpert den amerikanischen Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden. Nicht auf Gerechtigkeit, sondern auf Disziplin und Prinzipien kommt es dabei an. Das Glück, beim Onkel angestellt zu sein, ist von kurzer Dauer, denn obwohl Karl nicht das Geringste, „auch nur im Geahnten gegen den Willen des Onkels tun“ möchte, ist er wehrlos gegenüber den Interessen der Menschen, denen er auf den Stationen seiner folgenden Odyssee ausgeliefert ist. Der Onkel verstößt Karl, nachdem ihn seine zwei Geschäftspartner Pullunder und Green reingelegt haben. Pullunders Tochter Klara umschmeichelt und verführt ihn, zwei arbeitsuchende Typen auf der Landstraße, der Irrländer Robinson und der Franzose Delamarche, nehmen ihn aus, die Oberköchin des Hotels Occidental hilft Karl und verschafft ihm eine Stelle als Liftboy, ihre Sekretärin Therese umschmeichelt und verführt ihn, Robinson kompromittiert Karl, weil er ihn als Diener braucht. Oberportier und Oberkellner schwärzen ihn bei der Oberköchin an. Robinson nimmt Karl mit zu Delamarche, welcher der dicken Opernsängerin Brunelda zu allen Diensten ist. Auf deren Balkon trifft Karl einen alten Studenten, der ihm klar macht, dass selbst der mieseste Job besser ist, als zu verhungern. Schließlich folgt Karl wie viele andere dem Aufruf ins „größte Theater der Welt“, das sich als soldatischer Aufmarsch mit Totenkopfgesichtern erweist. Zurück bleiben Koffer und Regenschirm. Als Bühnenbild und Projektionsfläche dient die Gerüstwand eines abgewrackten Autokinos, die dramaturgische Umsetzung sowie die sprachliche, gesangliche und mimische Darstellung sind abwechslungsreich und gut gelungen. Sieben Menschen verkörpern 16 Rollen. Zu den herausragenden Momenten gehört Thereses (Elena Weber) wütender Monolog über das Sterben ihrer Mutter, aber auch das clowneske Hantieren des Oberkellners (Markus Hennes) mit der Dienstordnung, welche in Form eines schweren Buches seine Kräfte zu übersteigen droht. Colin Hausberg spielt Karl Roßmann konsequent als sympathischen aber naiven Unverdorbenen, der wehrlos gegenüber den Verhältnissen ist, in denen nur der Skrupellose eine Chance hat und der dabei verschollen geht im Land der Statue der Freiheitsgöttin.