Verschiebung der Abfallabfuhr durch die Osterfeiertage

Durch die anstehenden Osterfeiertage ergeben sich wie jedes Jahr bei der Abfallabfuhr Änderungen in Friedrichshafen, teilt das Landratsamt Bodenseekreis mit. Die Termine lauten wie folgt:

Bezirk A: Bioabfall am Samstag, 9. April, Papier am Dienstag, 12. April, Restmüll zweiwöchentlich am Dienstag, 19. April, Gelber Sack am Mittwoch, 20. April; Bezirk B: Bioabfall am Montag, 11. April, Papier am Donnerstag, 14. April, Restmüll zweiwöchentlich am Mittwoch, 20. April, am Gelber Sack Freitag, 22. April; Bezirk C: Bioabfall am Dienstag, 12. April, Papier am Mittwoch, 13. April, Gelber Sack am Mittwoch, 20. April, Restmüll zweiwöchentlich am Donnerstag, 21. April; Bezirk D: Papier am Montag, 11. April, Bioabfall am Mittwoch, 13. April, Gelber Sack am Dienstag, 19. April, Restmüll zweiwöchentlich am. Freitag, 22. April; Bezirk E: Papier am Samstag, 9. April, Bioabfall am Donnerstag, 14. April, Gelber Sack am Dienstag, 19. April, Restmüll zweiwöchentlich am Samstag, 23. April.

Die Verschiebungen sind im Abfuhrplan 2022 veröffentlicht. Wird ein Abfallgefäß zu spät oder zu einem falschen Zeitpunkt zur Abfuhr bereitgestellt, so kann dieses Gefäß nachträglich nicht mehr entleert werden. Die aktuellen Abfuhrtermine und viele weitere Infos finden sich unter www.abfallwirtschaftsamt.de