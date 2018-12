Verschärfte Kontrollen treffen Flughäfen im Südwesten zur Hauptreisezeit

Die Polizei sucht wegen eines möglicherweise geplanten Anschlags auf einen Flughafen im Südwesten Deutschlands nach Informationen des Südwestrundfunks (SWR) nach vier konkreten Personen. Mindestens einer der Verdächtigen gehört nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zum islamistischen Milieu. Zuvor hatte es geheißen, er sei als Gefährder eingestuft. Dies ließ sich nach den dpa-Quellen aber zunächst nicht zweifelsfrei bestätigen.

Zwei von ihnen sind laut Medienbericht Vater und Sohn und stammen aus Nordrhein-Westfalen. Sie seien bereits in der Vorwoche der französischen Polizei aufgefallen. Demnach hätten sie am Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle Fotos vom Terminal gemacht.

Wie der SWR weiter berichtet, sind die Verdächtigen identisch mit den beiden Männern, die am Mittwoch am Stuttgarter Flughafen gesichtet wurden. Sie konnten offenbar anhand von Videoaufzeichnungen identifiziert werden.

Chats abgefangen

Auf die Spur sind die Ermittler der Ermittlungsgruppe "Kranich" den Männern auch durch Hinweise marokkanischer Sicherheitsbehörden. Diese hatten laut den SWR-Recherchen verdächtige Chats abgefangen und deutschen Behörden übermittelt. Darin sei von einem Anschlag auf einen Flughafen im deutsch-französischen Grenzgebiet als Rache für die westliche Politik die Rede.

"Sie führen Krieg gegen den Islam, meine Brüder und ich sind hier, um sie zu bekämpfen“ stehe unter anderem in den Chats. „Werde ich alleine sein?“ soll eine Person darin fragen. „Nein, wir sind mehrere!“, laute offenbar die Antwort.

Zur Stunde läuft laut Nachrichtenagentur dpa die Fahndung nach den Personen. Zwischenzeitlich weiteten Polizisten kdie Kontrollen auch Fahrzeuge an den Zufahrtstraßen zum Stuttgarter Flughafen aus.

Erhöhte Wachsamkeit auch in Friedrichshafen

Nach den Hinweisen auf mögliche Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen sind am Mittwoch und Donnerstag auch an anderen Flughäfen im Südwesten die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Betroffen seien die Flughäfen Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden und Mannheim.

„Dabei setzt die Polizei insbesondere auf Präsenz- und Kontrollmaßnahmen“, teilte das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen am Donnerstag mit. „Die Einsatzkräfte führen dabei die Maschinenpistole bei sich und tragen ballistische Schutzausstattung.“

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, die Sicherheitsbehörden hätten keine Erkenntnisse zu einer konkreten Gefährdung der Flughäfen im Südwesten. Der „Tagesspiegel“ berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass vergangene Woche und am Mittwoch junge Männer von einer Überwachungskamera gefilmt worden sind. Die Personen hätten sich an der Sicherheitsschleuse aufgehalten, ohne einen Flug antreten zu wollen und ohne Reisegepäck.

Vor diesem Hintergrund habe die Bundespolizei die sogenannte Spezialeinheit BFE plus am Flughafen eingesetzt, um einem Anschlag vorzubeugen. Ein Polizeisprecher wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. In Reutlingen wurde eine Besondere Aufbauorganisation namens „Jumbo“ gebildet, die den Einsatz und die Ermittlungen koordiniert.

Die erhöhte Präsenz ist auch in Friedrichshafen am Bodensee spürbar. Der Flugbetrieb sei davon aber nicht betroffen. "Es herrscht einfach nur eine erhöhte Aufmerksamkeit", sagte Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airports, im Gespräch mit schwäbische.de. Nervosität sei bei den Reisenden nicht spürbar gewesen. Auch die Abfertigung laufe wie gewohnt, mit Verspätungen sei nicht zu rechnen.

"Wir sehen die Polizei seit gestern Abend verstärkt patrouillieren, auch mit schweren Westen und Maschinenpistolen", bestätigte Flughafensprecher Andreas Humer-Hager der Schwäbischen Zeitung. "Wir sind aber nur der Schauplatz der Kontrollen und selbst nicht beteiligt."

Polizei bittet um Hinweise

Bereits am Mittwochabend waren die Sicherheitsmaßnahmen in Stuttgart verschärft worden. Hintergrund waren demnach Erkenntnisse, wonach mehrere Personen versucht haben sollen, die Abläufe auszuspähen.

Die Hinweise kamen von französischen Behörden, wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart aus Sicherheitskreisen erfuhr. Vor einer Woche sei schon in Paris der Airport Charles de Gaulle ausgespäht worden.

Die Lage am Flughafen Stuttgart ist nach einer dpa-Umfrage wohl ein Einzelfall. Es gab an den Flughäfen in Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main und Düsseldorf keine erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wegen möglicher Ausspähversuche, wie sich bei Anfragen dort herausstellte. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung (Freitag) gab die Bundespolizei nach dem Sicherheitsalarm am Flughafen Stuttgart jedoch eine Warnung an alle vierzehn großen deutschen Verkehrsflughäfen heraus. Dazu hieß es bei der Bundespolizei, die dortigen Einsatzkräfte seien „sensibilisiert“ worden.

Die Maßnahmen an den Flughäfen in Baden-Württemberg seien eine „reine Vorsichtsmaßnahme“, teilte die Polizei mit. „Derartige Hinweise oder Vorkommnisse gibt es immer wieder, vor allem um die Weihnachtszeit.“ Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung gebe es nicht, sagte ein Sprecher des Baden-Württembergischen Innenministeriums.

Besonders im Kontext zu den jüngsten Vorkommnissen in Straßburg müsse man dennoch vorsichtig sein, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen der Schwäbischen Zeitung. Die Polizei bat um Hinweise, falls jemand etwas Verdächtiges beobachten sollte.

Die Bundespolizei hatte am Mittwochabend auf Twitter mitgeteilt, ihre Präsenz in Stuttgart mit „robusten Einsatzkräften“ zu verstärken. Die Informationen zu den Ausspähversuchen seien noch nicht abschließend bewertet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag. Daher müssten die Sicherheitsvorkehrungen vorerst verschärft bleiben, hieß es. Die Ermittlungen zu den auffälligen Personen am Stuttgarter Flughafen laufen.

Die verschärften Sicherheitsmaßnahmen treffen den Stuttgarter Airport zur Hauptreisezeit vor dem Weihnachtsfest. Für den heutigen Freitag werden bis zu 35.000 Reisende am Flughafen erwartet, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Das sind rund 10.000 Fluggäste mehr als an anderen Tagen.

Die Abläufe am Stuttgarter Airport sollen durch die verschärften Sicherheitsvorkehrungen nicht beeinträchtigt sein. „Der Flugbetrieb und der Terminalbetrieb laufen völlig normal“, sagte eine Flughafensprecherin am Morgen.

