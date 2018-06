Verpasste Neuregelung der Rotlichtbezirke ist grotesk

Mit ihrer neuen Sperrgebietsverordnung verfolgte die Stadt ein klares Ziel: die Prostitution aus der Innenstadt rauszuhalten. Nach dem VGH-Urteil scheint sie dieses Ziel komplett aufgegeben zu haben. Warum? Weil sie keine Toleranzzonen außerhalb von reinen Gewerbegebieten ausweisen will? Weil es keine vertretbaren Alternativen gibt?

Wenn es denn so ist, könnten Stadtverwaltung oder auch Regierungspräsidium das auch ganz einfach so formulieren. Auch wenn sie erst mal abwarten wollen, was in Ravensburg passiert, gäbe es dafür Argumente.

Stattdessen: Schweigen im Walde. Was Stadt oder Regierungspräsidium vorhaben oder nicht vorhaben und aus welchen Gründen, behalten sie für sich. Die Weiterleitung der angeblichen Zuständigkeiten bis hin zu drei verschiedenen Ministerien ist geradezu grotesk. Fast schon Realsatire.