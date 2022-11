Verpackungsmüll stört am Feiertag das Stadtbild

Müllhaufen in den Straßen Friedrichshafens haben bei Spaziergängern an Allerheiligen für Ärger gesorgt. Ein Leser machte die „Schwäbische Zeitung“ auf den Unrat in der Innenstadt aufmerksam.

Seine Bilder zeigten Säcke voller Verpackungsmüll aufgestapelt zu großen Haufen in der Fußgängerzone der Zeppelinstadt. Einige Müllteile lagen lose verstreut auf den Straßen herum – kein schöner Anblick für die Fußgänger, die zum Feiertag am 1. November in Friedrichshafen unterwegs waren.

Abfuhrtermine werden an Feiertage angepasst

Am Tag nach Allerheiligen sollte die Müllabfuhr den Verpackungsmüll einsammeln. Wegen des Feiertages hatte das zuständige Landratsamt den ursprünglich geplanten Abfuhrtermin extra um einen Tag nach hinten verschoben. „Bei der Planung der Abfuhren werden die Feiertage selbstverständliche berücksichtigt“, bestätigte der Sprecher des Landratsamtes, Robert Schwarz, auf Nachfrage. „Daher wurden die Gelben Säcke nicht am Dienstag wie gewohnt sondern erst am Mittwoch abgeholt.“

Die Menschen im Bodenseekreis dürfen ihre Abfälle und Wertstoffe allerdings schon einen Tag vor dem geplanten Abfuhrtermin bereitstellen. Diese Regelung sei in der Satzung des Kreises festgelegt, so Schwarz. Außerdem gebe es keine Konsequenzen für Anwohner, die sich nicht an diese Regelung halten.