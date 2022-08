Vermutlich krachte Polizeiauto wegen Aquaplaning ins Verkehrsschild

Die Polizei geht beim Unfall zweier Beamten im Zivilfahrzeug auf der B 31-neu von Aquaplaning als Ursache aus. Kurz vor der Unfallstelle sei Wasser über die Fahrbahn gelaufen, ist von der Pressestelle der Polizeiinspektion Ravensburg zu erfahren. Die beiden Einsatzkräfte im Fahrzeug waren am Freitag gegen 12.30 Uhr in Fahrtrichtung Immenstaad nach dem Waggershauser Tunnel mit ihrem Volvo auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und in ein Verkehrszeichen gekracht. Dabei rissen sie das drei mal fünf Meter große, massiv einbetonierte Schild aus seiner Verankerung.

Fotos von der Unfallstelle zeigen zwar ein Blaulicht auf dem Wagendach. Dennoch betont die Pressestelle der Polizei, dass es sich um keine Einsatzfahrt handelte. „Das Blaulicht wurde von den Kollegen nach dem Unfall zur Absicherung der Unfallstelle aufs Dach gesetzt. Beide Polizisten konnten nach einer kurzen Untersuchung das Krankenhaus unverletzt verlassen und nahmen ihren Dienst wieder auf.