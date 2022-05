Vermummter bedroht 16-Jährigen mit „Buschmesser“

Ein mit einem Schal oder Tuch vermummter Mann soll am späten Sonntagabend in der Paulinenstraße mit einem „Buschmesser“ einen 16-Jährigen bedroht haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegenüber der Polizei gab der 16-Jährige an, dass der Unbekannte gegen 23.45 aus der Gebhardstraße auf ihn zu gekommen sei und ihn unter Vorhalt eines „Buschmessers“ in gebrochenem Deutsch bedroht habe. Der Bedrohte habe umgehend laut um Hilfe gerufen, woraufhin der Täter in Richtung Stadtmitte geflüchtet sein soll. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei ihn nicht ausfindig machen. Er wird als 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben und hatte dunkle, rot unterlaufene Augen. Er trug ein dunkles, langes Oberteil und eine dunkle, lange Jogginghose.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen Mann mit dem Messer geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.