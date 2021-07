Vermisste 21-Jährige ist tot

Eine 21-jährige Frau aus Bernau (Schwarzwald), die im Bodenseeraum mit ihrem Auto unterwegs war und seit Dienstag als vermisst galt, ist tot aufgefunden worden. Am Mittwochnachmittag hatte die Polizei mit der Fahndung begonnen. Die junge Frau sei mit einem grauen VW Golf unterwegs, hieß es in einer Polizeimeldung. Und: Es sei nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinde. Am Mittwochabend meldete die Polizei dann, das Auto im Bodenseekreis gefunden zu haben – mit einer Leiche im Inneren, bei der es sich um die Vermisste handeln soll. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor, schreibt die Polizei.