Vermeintlicher Seenotfall sorgt für Großeinsatz

Die Wasserschutzpolizei, die DLRG, die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen und ein Rettungshubschrauber wurden am Dienstag, 27. September, gegen 8.15 Uhr alarmiert, weil von einer Anwohnerin aus Friedrichshafen-Seemoos ein Seenotfall wahrgenommen wurde. Offensichtlich hatte ein Wassersportler im ufernahen Bereich Probleme.

Seit 6 Uhr war vom Deutschen Wetterdienst eine Starkwindwarnung für den gesamten Bodensee ausgegeben. Es herrschten Windgeschwindigkeiten bis zu 60 km/h entsprechend hohe Wellen. Ein schweres Polizeiboot war daher bereits auf Streifenfahrt.

Herrenloses Kajak

Von der Rettungsleitstelle wurde der Rettungshubschrauber Christoph 45 in den Einsatz gebracht, der tatsächlich ein im Wasser treibendes Objekt feststellen konnte. Vor Ort fand die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen ein Kajak, das an einer Boje festgemacht war. Durch die hohen Wellen lief das Boot mit Wasser voll, blieb aber schwimmfähig an der Wasseroberfläche. Kurze Zeit später meldete sich der Eigentümer telefonisch bei der Polizei und bestätigte, dass keine Personen in Seenot seien.

Die Wasserschutzpolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Segelsurfbretter, Stand-Up-Paddle-Boards, Paddelboote und Rennruderboote, ohne Rücksicht auf ihre Länge, den Namen und die Anschrift des Eigentümers oder sonst Verfügungsberechtigten tragen müssen.