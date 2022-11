Vermeintlicher Geldgewinn entpuppt sich als Betrug

Über das gesamte vergangene Jahr hinweg hat ein 61-jähriger Mann in Friedrichshafen Anrufe von Betrügern erhalten, die ihm einen angeblichen Geldgewinn in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags in Aussicht gestellt haben. Vor Auszahlung des vermeintlichen Gewinns sollte der Mann zunächst rund 1000 Euro und später aufgrund von angeblichen Problemen bei der Ausschüttung weitere kleinere Geldbeträge an die Betrüger überweisen. Der 61-Jährige wandte sich an die Polizei, die nun ermittelt.

Gleichzeitig appelliert die Pollizei, kritisch im Zusammenhang mit unverhofften Geldgewinnen zu sein, insbesondere dann, wenn Daten an eine unbekannte Stelle herausgegeben werden sollen oder gar dazu aufgefordert wird, Geld an ein unbekanntes Konto zu überweisen, um den vermeintlichen Gewinn zu erhalten.

Weitere Informationen zu dieser oder ähnlichen Betrugsmaschen gibt es bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Telefon 0751 / 803 10 48 oder auf www.polizei-beratung.de.