Vermeidbare Niederlage: Sportfreunde Friedrichshafen scheitern knapp an Überraschung

In der Kegel-Bundesliga haben die Sportfreunde Friedrichshafen nur überraschend knapp gegen den Tabellenvierten VfB Hallbergmoos den Kürzeren gezogen. Obwohl die Häfler wegen Erkrankungen und Corona-Quarantäne nicht komplett antraten, verloren sie ihr Heimspiel in der Bodenseesporthalle lediglich mit 3:5 (3462:3481 Kegel).

Die Gäste stellten offensiv auf und schickten den Mannschaftsweltmeister Radovan Vlajkov gegen Darko Lotina ins Duell. Nur im zweiten Satz schaffte es Lotina dagegenzuhalten, er musste die Überlegenheit des Gastes mit 1:3 nach Sätzen und 588:642 Kegeln anerkennen. Besser erging es Lukas Funk. Der Sportfreunde-Kegler hatte lediglich im ersten Satz gegen Dietmar Brosi Probleme, aber siegte am Ende klar mit 3:1 und konnte mit 608 zu 575 Kegeln das Minus der Sportfreunde in Grenzen halten.

Celestino Gutierrez ersetzt erkrankten Torsten Reiser

So ging es in der Partie am vergangenen Samstag mit einem 1:1 in die Mittelpaarung. In dieser bekam es Michael Reiter mit Patrick Krieger zu tun und entschied das Duell mit 3:1 und guten 610: 561 Kegeln für sich. Der für den erkrankten Torsten Reiser ins Team genommene Celestino Gutierrez wehrte sich aufopferungsvoll. Doch er unterlag klar mit 0:4 Sätzen und 545:586 Kegeln – der Mannschaftspunkt ging damit an die Gäste aus dem Münchner Vorort.

Mit nur 24 Kegeln Rückstand und einem 2:2 war für die Sportfreunde aber immer noch eine Überraschung möglich. Der Häfler Mario Listes gestaltete das Duell gegen Damir Cekovic dann auch bis zum dritten Satz offen. Laut Sportfreunde-Mitteilung musste er dann aber abreißen lassen und den Punkt bei einem 2:2 nach Sätzen und 536:551 Kegeln den Gästen überlassen.

Mit viel Kampfgeist gewann danach Nicolai Müller gegen den rumänischen Nationalspieler Bogdan Tudorie. Er legte einen famosen Endspurt hin und siegte bei Satzgleichstand mit 575:565 Kegeln. „Dies änderte aber nichts an der unglücklichen und vermeidbaren 3:5-Niederlage mit nur 19 Kegeln minus“, hielten die Sportfreunde enttäuscht fest. Friedrichshafen steht auf Rang sieben und erwartet im nächsten Heimspiel am 12. März die TSG Kaiserslautern.