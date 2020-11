Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten

Eine Anrufwelle von Betrügern, die sich am Telefon als falsche Polizeibeamte ausgaben, sei am vergangenen Donnerstag über den Bodenseekreis hinweg gerollt. Das teilt die Polizei mit. Den Polizeirevieren Friedrichshafen und Überlingen seien demnach mehrere Dutzend derartiger Anrufe angezeigt worden. In den meisten Fällen seien die üblichen Geschichten über Einbrecher in der Nachbarschaft erzählt worden und so sei versucht worden, die Angerufenen zur Preisgabe von Informationen über Wertgegenstände und Geld zu bewegen.

In mindestens einem Fall sei laut Polizei auch vorgegeben worden, dass der Ehemann der Angerufenen einen Unfall gehabt hätte und die Frau nun schnell finanziell unterstützen müsse. Da sich das angebliche Unfallopfer jedoch neben seiner Ehefrau zu Hause befand, sei auch dieser abgewandelte Betrugsversuch durchschaut worden, heißt es weiter.

Bislang sei der Polizei kein Fall bekannt geworden, in dem es zur Übergabe von Wertgegenständen gekommen ist, sodass bislang kein finanzieller Schaden bilanziert werden muss.