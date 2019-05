Verluste für CDU, Gewinne für die Grünen: So hat der Bodenseekreis gewählt

105.625 Menschen im Bodenseekreis haben am Sonntag bei der Europawahl ihre Stimme abgegeben. Bei einer Anzahl von 158.275 Wahlberechtigten ergibt das eine Wahlbeteiligung von 66,7 Prozent. Zum Vergleich: 2014 gingen noch knapp 55 Prozent der Wahlberechtigten im Kreis zur Urne.

Die Ergebnisse für die Europawahl sind ausgezählt. Der Bodenseekreis spiegelt dabei die deutschlandweiten Ergebnissen in großen Teilen wider. Die Auszählungen für Kreis- und Kommunalwahlen erfolgen erst am Montag.

In Friedrichshafen werden Stimmen ausgezählt. (Foto: Ralf Schäfer)

+++Europawahl+++

Das sind die Ergebnisse für den Bodenseekreis:

Im Kreis wurden für die Europawahl alle Stimmen ausgezählt. Die vorläufigen Ergebnisse der Parteien, die über ein Prozent erreicht haben:

CDU: 32,9 Prozent (2014: 41,62 Prozent)

(2014: 41,62 Prozent) Grüne: 25,8 Prozent (2014: 15,04 Prozent)

(2014: 15,04 Prozent) SPD: 11,2 Prozent (2014: 20,44 Prozent)

(2014: 20,44 Prozent) AfD: 8,6 Prozent (2014: 6,71 Prozent)

(2014: 6,71 Prozent) FDP: 6,8 Prozent (2014: 4,11 Prozent)

(2014: 4,11 Prozent) Freie Wähler: 3,3 Prozent (2014: 2,86 Prozent)

(2014: 2,86 Prozent) Linke: 2,6 Prozent (2014: 3,27 Prozent)

(2014: 3,27 Prozent) DIE PARTEI: 1,6 Prozent (2014: 0,43 Prozent)

(2014: 0,43 Prozent) ÖDP: 1,3 Prozent (2104: 0,92 Prozent)

(2104: 0,92 Prozent) Tierschutzpartei: 1,1 Prozent (2014: 1,05 Prozent)

Das sind die Ergebnisse für Friedrichshafen:

In Friedrichshafen sind alle Stimmen ausgezählt. Die vorläufigen Ergebnisse der Parteien, die über ein Prozent erreicht haben:

CDU: 30,6 Prozent (2014: 40,19 Prozent)

(2014: 40,19 Prozent) Grüne: 23,5 Prozent (2014: 12,31 Prozent)

(2014: 12,31 Prozent) SPD: 13,2 Prozent (2014: 23,69 Prozent)

(2014: 23,69 Prozent) AfD: 10,4 Prozent (2014: 7,12 Prozent)

(2014: 7,12 Prozent) FDP: 6,2 Prozent (2014: 3,67 Prozent)

(2014: 3,67 Prozent) Linke: 3,2 Prozent (2014: 3,36 Prozent)

(2014: 3,36 Prozent) Freie Wähler: 3,1 Prozent (2014: 3,12 Prozent)

(2014: 3,12 Prozent) DIE PARTEI: 2,1 Prozent (0,46 Prozent)

(0,46 Prozent) ÖDP: 1,8 Prozent (2014: 1,31 Prozent)

(2014: 1,31 Prozent) VOLT: 1 Prozent (2014 nicht angetreten)

Das sind die Ergebnisse für Friedrichshafen.

In einer ersten Stellungnahme hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen gegenüber der Schwäbischen Zeitung geäußert:

„Bundesweit zwölf Prozentpunkte mehr Wahlbeteiligung sind ein positives Signal. Nicht glücklich bin ich natürlich damit, dass die CDU daran nicht partizipiert hat. Unsere Volksparteien, die den Kompromiss in sich tragen, sind offenbar nicht mehr gefragt. Es sind die gefragt, die sich auf ein bestimmtes Thema fokussieren. Das ist ein bedauerlicher Trend, der europaweit zu beobachten ist.“

Für die Grünen hat Landtagsabgeordneter Martin Hahn den bisherigen Erfolg eingeordnet:

„Plus zehn Prozentpunkte, das ist schon eine tolle Geschichte. Und es tut gut, dass grüne Kernthemen eine immer größere Rolle spielen. Für die AfD hätte ich mir eher Bremer Verhältnisse gewünscht. Ich hätte gedacht, dass die Strache-Geschichte da stärker durchschlägt.“

Rainer Röver, Kreisvorsitzender der SPD sieht derweil nach den ersten Hochrechnungen keine Fortsetzung der Großen Koalition:

„Das Ergebnis ist natürlich ganz bitter. Wir hatten ein sehr gutes Programm, eine tolle Spitzenkandidatin und haben einen engagierten Wahlkampf gemacht. Dass das nicht reicht, das zeigt, dass wir als SPD ein grundlegendes Problem haben. Wir müssen jetzt konsequent an vielen Schrauben drehen, um unsere Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Und wir müssen spätestens im Herbst scharf mit der Großen Koalition abrechnen. Für eine Fortsetzung sehe ich keine Basis mehr. Positiv ist, dass die Rechten aufgrund der jüngsten Skandale nicht so stark sind wie befürchtet.“

Klaus Hoher, Landtagsabgeordneter der FDP hat sich mehr Stimmen für seine Partei erhofft:

„Unsere Erwartungen haben sich nicht ganz erfüllt, aber die Tendenz stimmt. Das Wahlergebnis insgesamt zeigt, dass Umweltthemen unwahrscheinlich ziehen, das Aufbauen von Weltuntergangsszenarien scheint zu funktionieren. Dass die Grünen so stark sind, hat mich aber doch überrascht, auch wenn sich das ein bisschen abgezeichnet hat. Was mich etwas wundert: Dass so viele Menschen auf Einzelkämpfer setzen und Splitterparteien gewählt haben. Für die AfD hatte ich ein schlimmeres Ergebnis befürchtet.“

Christoph Högel, stellvertretender Kreisvorsitzender der AfD, hält eine Abgrenzung seiner Partei gegenüber rechtsradikalem Gedankengut für notwendig:

„Wir haben uns gegenüber der letzten Europawahl zwar verbessert, haben aber einen leichten Rückgang im Vergleich zur Bundestagswahl zu verzeichnen, weshalb das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist. Das große Ziel der Zweistelligkeit haben wir aber immerhin erreicht. Im Kreis Bodenseekreis hatte ich mir ein besseres Ergebnis erhofft. Als Hauptgrund dafür sehe ich das miserable Bild, das unsere Landtagsfraktion nach außen hin abgibt. Und auf gewisse Ausfälle von Kandidaten, die als ultra-rechts zu werten sind. Die größte Aufgabe für die AfD sehe ich darin, sich viel deutlicher gegenüber rechtsradikalem Gedankengut abzugrenzen.“

+++Wahlbeteiligung +++

Bei den letzten Europwahlen 2015 lag die Wahlbeteiligung im Kreis bei knapp 55 Prozent. Die meisten Stimmen bekam damals die CDU mit 41,62 Prozent. An zweiter Stelle lag die SPD mit 20,44 Prozent. Die Grünen erlangten 15,04 Prozent der Stimmen. Dahinter reihten sich AfD (6,71 Prozent), FDP (4,11 Prozent), Linke (3,27 Prozent) und Freie Wähler (2,86 Prozent) ein.

Erste Informationen zur Wahlbeteiligung sind aus Friedrichshafen bekannt. Hier haben nach Angaben der Stadtverwaltung 9.200 Menschen Briefwahlunterlagen beantragt. Inklusive Briefwahl lag die Wahlbeteiligung um 17 Uhr bei über 50 Prozent. 2014 lag die Beteiligung dort für die Gemeinderatswahl bei 44,6 Prozent, für die Kreistagswahl bei 44,3 Prozent und für die Europawahl bei 47,2 Prozent.

Im gesamten Bodenseekreis lag die Wahlbeteiligung 2014 für die Europawahlen bei knapp 55 Prozent. Für den Kreistag lag sie bei knapp 52 Prozent.

+++Kreistagswahl+++

Im Bodenseekreis wurde am Sonntag auch über die Besetzung des Kreistags entschieden. Das Wahlgebiet umfasst den gesamten Landkreis. Wahlberechtigt sind die Kreiseinwohner. Bei der letzten Kreistagswahl 2014 stimmten insgesamt 87.745 Menschen ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 51,95 Prozent. Stärkste Partei wurde die CDU mit 35,7 Prozent. Die Freien Wähler erreichten 21,3 Prozent. Dahinter reihten sich Grüne (16,4 Prozent), SPD (15,4 Prozent), FDP (4,5 Prozent) und Linke (3,4 Prozent) ein. Die Ergebnisse zur Kreistagswahl werden frühestens am Montag erwartet.

+++Kommunalwahlen+++

Ebenfalls am Sonntag standen die Wahlen für die Ortschafts-, Gemeinderäte und Kreistage in Baden-Württemberg an. Ein paar Rathäuser in der Region begannen noch am Sonntagabend mit der Auszählung der Stimmen.

Vom 23. bis 26. Mai 2019 findet in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Europawahl statt. Die Europawahl 2019 ist die neunte Direktwahl zum Europäischen Parlament.

Der Großteil der Ergebnisse wird aber voraussichtlich erst im Lauf des Montags bekanntgegeben.

In Friedrichshafen liegt die Zahl der Wahlberechtigten bei 47.200. Um gleiche Voraussetzungen für die Wahlhelfer zu schaffen, hat die Stadt die Wahlbezirke verändert. Bislang lag die Zahl der Wahlberechtigten je Bezirk zwischen 700 und 1400. Jetzt liegt sie bei rund 1150 in allen 31 Bezirken in der Kernstadt. Hinzu kommen 15 in den Ortschaften und 13 Briefwahlbezirke. Am Wahltag und am darauffolgenden Montag, 27. Mai, sind rund 500 Wahlhelfer im Einsatz. Gewählt werden 40 Mitglieder und die Ortschaftsräte für Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach.

Die Wahlbeteiligung bei der Gemeinderatswahl in Friedrichshafen lag 2014 bei 44,6 Prozent.

In Tettnang sind 22 Gemeinderatsmitglieder zu wählen. Dazu kommen elf Ortschaftsräte für Tannau, elf für Langnau und neun für Kau.