Verlosung: Humorvolles Musik-Kabarett im Kulturhaus Caserne

Musik-Kabarett gibt es am Freitag, 28. Januar, im Casino des Kulturhauses Caserne um 20.30 Uhr (Einlass: 19:30) zu erleben. Das Mannheimer Duo Mackefisch ist mit seinem neuen Programm „Brot & Glitzer“ zu Gast. Die „Schwäbische Zeitung verlost“ dreimal zwei Karten für den Abend.

Mackefisch – das sind musikalische „Vieleskönner“, die im deutschsprachigen Musikkabarett zurzeit für ordentlich frischen Wind sorgen, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Das Mannheimer Duo aus Lucie Mackert und Peter Fischer wurde demnach 2021 Förderpreisträger des Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, bekam den Walther-von-der-Vogelweide Preis verliehen und gewann mit dem Titel „Generationengerechtigkeit“ den „Funny for Future Jurypreis“ des Unterhaus Mainz.

Kein Wunder: Bissig, frech, poetisch und urkomisch sind die Texte, mitreißend klingt dazu die Musik der beiden, heißt es in der Mitteilung. Der Virtuose am Klavier und die Multi-Instrumentalistin an der selbstgebauten Koffertrommel variieren gekonnt zwischen mitreißenden Rhythmen, eingängigen Melodien und zweistimmigem Gesang zum Dahinschmelzen. Dazu kommen laut Mitteilung die umwerfend gute Laune des Paares und die fulminanten Wortspiele, der schwarze Humor und die feine Ironie in Bezug auf Beobachtungen des Alltag und gesellschaftliche Missstände.

Karten kosten im Vorverkauf 14 Euro (10 Euro ermäßigt). An der Abendkasse gibt es Karten für 17 Euro (13 Euro ermäßigt). Gekauft werden können die Tickets unter www.kulturhaus-caserne.tickettoaster.de.

Für die den Auftritt von Mackefisch verlost die „Schwäbische Zeitung“ 3x2 Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Mittwoch, 26. Januar, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379 / 886 115 an und nennt das Lösungswort „Glitzer“ (0,50 EUR/Anruf aus dem deutschen Festnetz; gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/ datenschutzhinweis