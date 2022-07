Verlosung: Fünf Plätze als Einlaufkind des VfB Stuttgart zu gewinnen

Viele fußballbegeisterte Kinder träumen davon: Einmal an der Hand eines Fußballprofis ins Stadion einlaufen. Wenn der Bundesligist VfB Stuttgart am Samstag (17.30 Uhr) im Friedrichshafener Zeppelinstadion gegen den Schweizer Meister FC Zürich spielt, dann werden die Profis beider Mannschaften beim Einlauf von Kindern begleitet.

Die meisten werden Nachwuchsfußballer des VfB Friedrichshafen sein. Doch auch Kinder, die nicht bei den Häflern in der Jugend spielen, haben eine Chance – sie müssen allerdings schnell und spontan sein. Die „Schwäbische Zeitung“ und der VfB Friedrichshafen verlosen fünf Plätze für Einlaufkinder, die zwischen zehn und elf Jahre alt sein dürfen. Pro Kind darf ein Erwachsener kostenlos mit ins Zeppelinstadion.

Wer also immer mal davon geträumt hat, neben Spielern wie Silas Katompa Mvumpa, Chris Führich, Orel Mangala, Waldemar Anton oder Konstantinos Mavropanos auf den Rasen laufen zu dürfen, kann das am Samstag in Friedrichshafen erleben.

Um zu gewinnen, muss ein Erziehungsberechtigter eine Mail mit dem Stichwort „Einlaufkind – Zürich“ bis Donnerstag, 16 Uhr, an die E-Mail-Adresse redaktion.sport.friedrichshafen@schwaebische.de schicken. Bitte unbedingt die Adresse, den Namen des Kindes sowie das Alter angeben. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.