An einem Rohbau in der Taldorfer Straße in Ettenkirch hat am Dienstag gegen 22 Uhr die angebrachte Noppenfolie und Styroporverkleidung gebrannt, teilt die Polizei mit. Warum es zu dem Brand kam, konnte bislang noch nicht geklärt werden.

Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Ettenkirch, die mit 27 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Die Höhe des Sachschadens wird laut Eigentümer auf etwa 10 000 Euro geschätzt.