Verkehrszählung belegt: Seit B 31-Eröffnung mehr Verkehr in Kluftern und Spaltenstein

Die Stadt hat an folgenden Ortsstraßen Daten erhoben: Im Einzugsgebiet der Auffahrt FN-West in der Unteren Mühlbachstraße, der Manzeller Straße, der Raderacher Straße, der Hochstraße/Sparbruck, der Hochstraße Höhe Friedhof und in der Sonnenbergstraße. Bei der Auffahrt FN-Nordwest wurde gezählt in der Klufterner Straße auf Spaltensteiner Seite, in der Klufterner Straße aus Efrizweiler kommend, in der Kapitän-Wagner-Straße und in der Dornierstraße. Daten für die Auffahrt FN-Nordost wurden erhoben in der Waggershauser Straße und in der Jettenhauser Straße.