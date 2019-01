Verkehrswacht informiert auf der Motorradwelt

Die Verkehrswacht Bodenseekreis informiert von Freitag, 25. Januar, bis Sonntag, 27. Januar, auf der Motorradwelt bodensee auf dem Häfler Messegelände mit der Verkehrssicherheitsaktion „Jung eFahrer“ über Unfallrisiken. Besucher können erleben, wie sich beispielsweise Alkohol auf das Verhalten im Straßenverkehr auswirkt.

Ein Blick in die Unfallstatistik genügt laut Verkehrswacht, um zu erkennen, wie wichtig Aufklärung und Information gerade für die jungen Fahrer sind. Mit einer Fahrt auf dem „Motorradfahrsimulator“ kann am Stand der Verkehrswacht die Teilnahme am Straßenverkehr unter den verschiedensten Straßen- und Wetterbedingungen getestet werden. Ein weiterer Test mit sogenannten Rauschbrillen zeigt die eingeschränkte Geschicklichkeit und das Sehvermögen bei den verschiedensten Promillespiegeln auf. Durch einen „Seh- und Reaktionstest“ kann man sein Sehvermögen und die Reaktion im Straßenverkehr überprüfen lassen. Am Informationsstand in der Halle B 2, Stand 344 wird insbesondere auf die Erkennbarkeit und Sichtbarkeit von Motorradfahrern aufmerksam gemacht.