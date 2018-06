Verkehrsverbund „bodo“ leistet gute Arbeit

Hagnaus Bürgermeister Simon Blümcke wünscht sich die Weiße Flotte auf dem Bodensee nicht nur als Tourismus-Angebot, sondern den Schiffsverkehr ganzjährig als Faktor des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auch für Einheimische. Im Nahverkehrsausschuss des Kreistags warb er dafür nicht nur vor dem Hintergrund, dass demnächst die B 31 zwischen Immenstaad und Hagnau für fünf Wochen gesperrt sein wird, und sich dann einige von der Umleitung Tangierte warm anziehen müssen. Unterstützung erhielt Blümcke von Landrat Lothar Wölfle, der es begrüßte, einen solchen Schiffsbetrieb in den Fokus zu nehmen.

bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler hatte zuvor den Verbundbericht 2011 der Bodensee-Oberschwaben Verbundgesellschaft vorgestellt, den der Landrat mit dem Kommentar versah, neben der BOB-Bilanz sei auch der „eine Erfolgsgeschichte“. Ziel von „bodo“, so Löffler, sei der Erhalt und Ausbau des ÖPNV mit einem hohen Gesamtwirkungsgrad und Kundennutzen, wobei zusätzliche Fahrgäste zu gewinnen nicht einfach sei.

Nach einer stürmischen Anfangsentwicklung in den Jahren 2003 bis 2008 sei eine Stagnation eingetreten, seit 2011 verzeichne man wieder Wachstum, berichtete Löffler von Kooperationen und verbundübergreifender Zusammenarbeit. So sei der Landkreis Lindau dem Bodo-Verbund beigetreten, befinde man sich derzeit in konkreten Gesprächen, „bodo“ aus Baden-Württemberg nach Bayern zu tragen. „Bodo macht gute Arbeit, sonst bestünde kein Interesse aus Lindau“, lobte der Landrat, und Löffler betonte: „Wir wollen den gut funktionierenden bodo-Verbund auch nach Lindau bringen.“ Bis zu einer Verwirklichung der Partnerschaft müsse aufgrund der hohen Anforderungen allerdings mit einem Zeithorizont von drei Jahren gerechnet werden.

Die Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundgesellschaft (bodo) will bis Ende des Jahres einen „Uralt-Plan“, so Löffler, umsetzen, und für Investitionen von 70 000 Euro in Ravensburg und Friedrichshafen mit dem Ziel einer Service-Verbesserung jeweils eine Mobilitätszentrale einrichten.

Anzeichen des demografischen Wandels und eines sich ändernden Mobilitätsverhaltens sind auch bei „bodo“ erkennbar. So wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres 331 Schnupper-Abo-Kunden gewonnen. Das „AboMobil63“ (für 63-Jährige und Ältere) lösten immerhin 182 Personen. Jürgen Löffler hat sich 400 zum Ziel gesetzt. Zum Vorschlag von Kreisrat Simon Blümcke, den Schiffsverkehr in den ÖPNV einzubinden, bemerkte Löffler, in die Liniengestaltung der Schifffahrt könne man als „bodo“ keinen Einfluss nehmen.