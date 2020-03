Sachschaden von rund 3000 Euro ist laut Polizeibericht am Sonntag gegen 22 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung Ailinger Straße / Meistershofener Straße entstanden. Obwohl die Ampel auf Rot stand, fuhr laut Zeugenaussagen eine 69-jährige Autofahrerin aus Richtung Goethestraße kommend in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem Auto eines 19-Jährigen, der an dieser Stelle Vorfahrt hatte. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

